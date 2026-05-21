Initiative Solidarität Israel: Ben-Gvirs Vorgehen beschädigt Israels Ansehen

Wien (OTS) -

21. Mai 2026 – Die Initiative Solidarität Israel verurteilt die von Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir inszenierte Aktion in aller Deutlichkeit. Die Gewalt der Bilder, die Ben-Gvir selbst öffentlich zelebriert hat, steht grundlegenden jüdischen Werten und allem, wofür wir eintreten, fundamental entgegen.

„So geht man mit Menschen nicht um. Diese Aktion war beschämend, würdelos und richtet massiven Schaden für Israel an“, so der Vorstand der Initiative Solidarität Israel.

Israel hat jedes Recht, antiisraelische Extremisten daran zu hindern, israelische Hoheitsgewässer zu verletzen und nach Gaza einzudringen, wo Teile des Gebiets weiterhin unter Kontrolle der Terrororganisation Hamas stehen. Zudem sind bei mehreren Personen, die an solchen Flottillen beteiligt waren, Verbindungen zu terroristischen Organisationen dokumentiert.

Gerade deshalb ist es umso wichtiger, eine klare Grenze zwischen gerechtfertigten Sicherheitsmaßnahmen und politisch inszenierter Demütigung zu ziehen. Maßnahmen zur Verteidigung Israels dürfen nicht in Bilder umschlagen, die Israels Werte verletzen, diplomatische Beziehungen beschädigen und weltweit Sympathie für antiisraelische Extremisten befeuern.

Ben-Gvirs Verhalten ist ein Geschenk an all jene, die Israel delegitimieren und hassen wollen. Es beschädigt Israels internationales Ansehen und untergräbt die moralische Glaubwürdigkeit des demokratischen Staates Israel in einer Zeit, in der dieser ohnehin massiv unter Druck steht.

Die Initiative Solidarität Israel erwartet daher von Premierminister Benjamin Netanyahu nicht bloß folgenlose Distanzierungen oder Ermahnungen, sondern konsequentes Handeln.

„Der Polizeiminister muss unverzüglich aus der Regierung entfernt werden. Wer Israel liebt und verteidigt, darf nicht zulassen, dass einzelne Politiker durch verantwortungslose Inszenierungen dem Staat Israel schweren Schaden zufügen“, so die Initiative.

Unsere Solidarität gilt dem Staat Israel, seiner Demokratie, seiner pluralistischen Gesellschaft und seinem Existenzrecht – nicht der Verantwortungslosigkeit einzelner Politiker.



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Die Initiative “Solidarität Israel” wurde 2025 von Wolfgang Sobotka, Ariel Muzicant, Danielle Spera, Thomas Stern und Daniel Kapp ins Leben gerufen, um der eskalierenden Agitation antiisraelischer und antisemitischer Aktivisten in Österreich entgegen zu treten. Sie zählt inzwischen über 1000 Unterstützerinnen und Unterstützer aus Politik, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Sport.