AVISO! Einladung zur Lesung "Ab nach Hause"

Neunkirchen (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Lesung der FPÖ Neunkirchen mit dem Titel „Ab nach Hause“ mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und Bestseller-Autor Gerald Grosz einzuladen.



Titel: Ab nach Hause

Redner: FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und Bestseller-Autor Gerald Grosz

Zeit: Dienstag, 26. Mai 2026 n. Chr., 19 Uhr

Ort: SGV Neunkirchen, Sportplatzgasse 2, 2620 Neunkirchen



Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 25. Mai 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.