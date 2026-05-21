- 21.05.2026, 15:39:02
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AVISO! Einladung zur Lesung "Ab nach Hause"
Am 26. Mai in Neunkirchen mit Helmut Fiedler und Autor Gerald Grosz
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Lesung der FPÖ Neunkirchen mit dem Titel „Ab nach Hause“ mit FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und Bestseller-Autor Gerald Grosz einzuladen.
Titel: Ab nach Hause
Redner: FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler und Bestseller-Autor Gerald Grosz
Zeit: Dienstag, 26. Mai 2026 n. Chr., 19 Uhr
Ort: SGV Neunkirchen, Sportplatzgasse 2, 2620 Neunkirchen
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 25. Mai 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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