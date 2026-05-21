VOLLMUND 2026: Neue Orte, neue Genussmomente

Graz (OTS) -

Am Berg, am Wasser, bei der Mühle und mit Ausblick: neue Locations, neue steirische Top-Köche und ein exklusives Rahmenprogramm sind die Zutaten für das erfolgreiche Kulinarik-Format, das 2026 in die dritte Auflage geht.

In Zusammenarbeit mit der Firma Innoprojekt Standort- und Lebensraummanagement hat der Tourismusverband Region Graz im Jahr 2024 diese einzigartige Veranstaltungsreihe als kulinarisches Leitprodukt entwickelt und inszeniert.

Die VOLLMUND-Reihe entführt das Publikum auf eine sinnliche Entdeckungsreise durch die Erlebnisregion Graz. Hier werden einzigartige Schauplätze zur Bühne kulinarischer und kultureller Begegnungen – jeder von ihnen ein Ort voller Geschichte, Natur und Emotion.

DAS SIND DIE NEUERUNGEN:

2026 wird VOLLMUND erstmals auch auf internationalem Boden stattfinden: Am 27. Mai geht die Serie „aufs Schiff“ in Norddeutschland, um die Urlaubsdestination Graz in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit zu rücken. Der steirische Genussbotschafter Johann Lafer wird gemeinsam mit dem Haubenkoch Christof Widakovich und Vertretern des THW Kiel (eine der weltbesten Handballmannschaften, die heuer bereits zum achten Mal ihr Trainingslager in Graz abhalten wird) bei einem Presse- und Influencer-Event die Werbetrommel für die Erlebnisregion Graz in Hamburg rühren.



auch auf stattfinden: Am 27. Mai geht die Serie „aufs Schiff“ in Norddeutschland, um die Urlaubsdestination Graz in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit zu rücken. Der steirische Genussbotschafter wird gemeinsam mit dem Haubenkoch und Vertretern des (eine der weltbesten Handballmannschaften, die heuer bereits zum achten Mal ihr Trainingslager in Graz abhalten wird) bei einem Presse- und Influencer-Event die Werbetrommel für die Erlebnisregion Graz in rühren. Die Juli-Abende (29. & 30. 07.2026) wurden fixiert und gehen am 21.5.2026 in den Verkauf. Die Kunstmühle Haindl in Kalsdorf bei Graz wird zur Bühne für kreative Küche, regionale Produkte und eine einzigartige Atmosphäre. Für die Kulinarik zeichnen Markus Galleé und Tobias Graf von „The Underground Kitchen“ verantwortlich.



in Kalsdorf bei Graz wird zur Bühne für kreative Küche, regionale Produkte und eine einzigartige Atmosphäre. Für die Kulinarik zeichnen verantwortlich. Neben den Vollmund-Dinnern entstehen gemeinsam mit Partnern weitere Veranstaltungen, die Genuss, Kultur und besondere Orte der Erlebnisregion Graz miteinander verbinden. Neu in diesem Jahr ist eine Kooperation mit dem Kammer Musik Festival, das 2026 sein 30jähriges Jubiläum feiert. Am 29. Juli – zu Vollmond – wird eine kulinarische Konzertwanderung am Schöckl angeboten. Der Weg führt über drei Stationen vom Stubenberghaus über die Halterhütte bis zum Alpengasthof am Schöckl. Mit dabei: Philipp Scheucher, Nenad Mitić und Thomas Holzer. Abend voller Musik, Genuss & Natur. Tickets sind hier erhältlich: https://www.kammermusik.co.at/



das 2026 sein 30jähriges Jubiläum feiert. Am 29. Juli – zu Vollmond – wird eine angeboten. Der Weg führt über drei Stationen vom Stubenberghaus über die Halterhütte bis zum Alpengasthof am Schöckl. Mit dabei: Philipp Scheucher, Nenad Mitić und Thomas Holzer. Abend voller Musik, Genuss & Natur. Tickets sind hier erhältlich: https://www.kammermusik.co.at/ Am 24. 11. 2026 sorgt eine VOLLMUND-Fahrt mit der stimmungsvoll erleuchteten Advent-Bim durch das vorweihnachtliche Graz für einen genussvollen Abend. Ein mehrgängiges Gourmet-Menü wird während der Fahrt in stilvollen Holzboxen serviert, begleitet von erlesenen Weinen und winterlichen Getränken. Tickets sind ab 15. Juli 2026 erhältlich.



Sylvia Loidolt, Vorsitzende & Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz:

„Mit dieser Veranstaltungsreihe ist es uns gelungen, außergewöhnliche Orte und erlesene Kulinarik in Stadt und Land zu einem einzigartigen Genusserlebnis zu verbinden. Ziel ist es, mit emotionalen Bildern weit über die Grenzen unserer Region hinaus zu strahlen, die Wertschöpfung zu steigern sowie die Leistungen unserer Betriebe ganzjährig vor den Vorhang zu holen.“



ALLE TERMINE UND LOCATIONS IM ÜBERBLICK:

Di 30.6. & Mi 1.7. 2026 – Auftakt im Grazer Bergland: Auf der Gleinalm bei der Kirche Maria Schnee mit Sternekoch Alexander Posch von der Genießerei am (Kaiser-Josef)-Markt. Ausverkauft!



Auf der Gleinalm bei der Kirche Maria Schnee mit Sternekoch von der Genießerei am (Kaiser-Josef)-Markt. Ausverkauft! Mi 29. & Do 30.7. 2026 – Bei der Mühle in Kalsdorf : Die Kunstmühle Haindl wird zur Bühne für die kreative Küche der „The Underground Kitchen“ . Tickets ab 21.5. im Verkauf!



: Die Kunstmühle Haindl wird zur Bühne für die kreative Küche der . Tickets ab 21.5. im Verkauf! Mi 29.07.2026 – Kammer Musik Festival trifft VOLLMUND – eine Konzertwanderung am Schöckl unter dem Titel „Gipfeltreffen Vol. 4“. Tickets unter https://www.kammermusik.co.at/



– eine unter dem Titel „Gipfeltreffen Vol. 4“. Tickets unter https://www.kammermusik.co.at/ Do 27. & Fr 28.8. 2026 – Am Packer Stausee - Sternstunden mit Genuss und Panorama mit Sternekoch Florian Wörgötter vom Restaurant Wörgötter in Ligist. Ausverkauft!



- Sternstunden mit Genuss und Panorama mit Sternekoch vom Restaurant Wörgötter in Ligist. Ausverkauft! Fr 25. & Sa 26.9. 2026 – In den Grazer Weingärten mit Michael Winkler vom Kehlberghof und Gabi Blaschitz vom Weingut Falter Ego als Gastgeber. Ausverkauft!



mit vom Kehlberghof und vom Weingut Falter Ego als Gastgeber. Ausverkauft! Di 24.11.2026 – VOLLMUND-Fahrt mit der Advent-Bim durch Graz. Tickets ab 15.7. im Verkauf!



ZIELSETZUNG: WWW – WERBUNG, WERTSCHÖPFUNG, WIR-GEFÜHL

Werbung: Mit VOLLMUND wird das Genuss-Potenzial der Erlebnisregion Graz über die Regionsgrenzen hinaus sichtbar gemacht. Spitzenköche, Gastgeber und Sommeliers präsentieren außergewöhnliche Kulinarik-Erlebnisse an besonderen Locations und schaffen damit starke Bilder sowie Aufmerksamkeit für die Region als Genussdestination.



Wertschöpfung: Die Veranstaltungsreihe stärkt die regionale Wirtschaft durch die Einbindung heimischer Betriebe, Produzenten und Dienstleister. Zusätzlich zu den Events selbst sollen nachhaltige wirtschaftliche Effekte und Folgebuchungen in den Betrieben generiert werden.



Wir-Gefühl: Durch die enge Zusammenarbeit regionaler Partner entsteht ein stärkeres Bewusstsein für die Vielfalt und Qualität der Erlebnisregion Graz. Die Vernetzung der beteiligten Akteure fördert den Austausch, stärkt Kooperationen und schafft ein gemeinsames regionales Selbstverständnis.

WICHTIG ZU WISSEN:

5-Gänge Menü inkl. Weinbegleitung

Ꞓ 169,-- pro Person

Pro Termin auf 50 Personen limitiert

Unter freiem Himmel, zu Vollmond

Bei Absage aufgrund von Schlechtwetter wird das Ticket refundiert

Warme Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen!

TICKETVERKAUF

Tickets für VOLLMUND im Grazer Bergland (Alexander Posch), am Packer Stausee (Florian Wörgötter) sowie im Weingarten (Michael Winkler) sind bereits ausverkauft.

Für die Juli-Abende bei der Kunstmühle Haindl sind die Tickets in der Tourismusinformation Region Graz in der Herrengasse 16 ab 21.5.2026, erhältlich. T +43/316/8075-0, [email protected]

Hier geht es zur Aussendung und weiteren Fotos

www.regiongraz.at/vollmund