elektrabregenz präsentiert neue Kühl-Gefrier-Generation

Wien (OTS) -

Lebensmittelqualität wird heute nicht nur beim Einkauf, sondern zunehmend durch die Lagerung zu Hause bestimmt. Der Kühlschrank spielt dabei eine zentrale Rolle für Frische und Nährstofferhalt. Vor diesem Hintergrund präsentierte elektrabregenz am 20. Mai 2026 im Schmetterlingshaus seine neue Kühlgeneration mit VitalCare-Technologie zur Unterstützung des Erhalts von Antioxidantien im Obst- und Gemüsefach. Dr. Fritz Treiber (Universität Graz) erläuterte die Bedeutung moderner Kühltechnologien für die Lebensmittelqualität.

Kälte is(s)t Leben: Warum der Kühlschrank zum unterschätzten Gesundheitsfaktor wird

Für Dr. Fritz Treiber, Senior Scientist am Institut für Molekulare Biowissenschaften der Universität Graz, beginnt Lebensmittelqualität nicht im Supermarkt, sondern im Kühlschrank zu Hause: „ Denn auch nach der Ernte bleiben viele Produkte biologisch aktiv: Vitamine, Antioxidantien und Aromen bauen sich weiter ab, Reifungsprozesse laufen fort. Kälte kann diese Vorgänge verlangsamen, weil niedrigere Temperaturen enzymatische Prozesse und mikrobielles Wachstum bremsen. Dadurch bleiben Frische, Geschmack und Nährstoffe länger erhalten “, so Treiber. Ein Kühlschrank muss daher mehr leisten als nur kühlen – Temperaturführung, Lagerzonen und Luftfeuchtigkeit sind entscheidend für Qualität und Haltbarkeit.

Mehr Licht, mehr Frische – mit VitalCare kühlen neu gedacht

Herzstück der Innovation ist die VitalCare-Technologie*, die im Obst- und Gemüsefach natürliche Lichtzyklen simuliert und so den Erhalt von Antioxidantien sowie die Frische von Lebensmitteln bis zu 7 Tage länger unterstützen soll. „ Mit VitalCare denken wir Lebensmittelkühlung weiter: nicht nur als Temperaturfrage, sondern als Zusammenspiel aus Licht, Zeit und Lagerbedingungen. Unser Anspruch ist es, Haushaltsgeräte zu schaffen, die den Alltag im Zuhause intelligenter, bewusster und einfacher machen “, sagt Evren Aksoy, Geschäftsführer von Beko Austria AG.

Effizienz auf kompaktem Raum

Mit der neuen Kühl-Gefrierkombination reagiert elektrabregenz auf veränderte Haushaltsanforderungen wie bewussteren Konsum, höhere Qualitätsansprüche und mehr Bedarf an Stauraum auf kleiner Fläche. Das Modell bietet 415 Liter Nutzinhalt** bei kompakten Außenmaßen und zählt damit zu den besonders raumeffizienten Geräten seiner Klasse. Es erreicht in Energieeffizienz und Geräuschentwicklung Klasse A und kombiniert niedrigen Verbrauch mit leisem Betrieb. https://www.elektrabregenz.com/

Fotos honorarfrei abdruckbar unter Angabe des Bildcredits. Alle Bilder downloadbar unter folgendem Link: https://files.himmelhoch.at/index.php/s/y6n8GcGtGS9c345

* Getestet von Intertek an Obst und Gemüse (Blaubeeren, gelbe Paprika, Tomaten, Petersilie), die direkt der Lichttechnologie ausgesetzt waren, im Vergleich zu einem Kühlschrank ohne diese Technologie (und verglichen mit Tag 0) über einen Zeitraum von 7 Tagen, während sie im Frischhaltefach aufbewahrt wurden.

** Das Label „führend in großer Kapazität“ basiert auf der Tatsache, dass es derzeit innerhalb seines Segments im Beko-Sortiment das größte Volumen bietet. (Stand: 09/2025; Österreich)