Der KHM-Museumsverband feiert die Vienna Pride 2026: Queere Geschichten im Mittelpunkt:

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Vienna Pride 2026 setzt der KHM-Museumsverband erneut ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Offenheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit einem queeren Vermittlungsprogramm laden das Kunsthistorische Museum und das Weltmuseum Wien dazu ein, unterschiedliche Formen von Identität, Liebe und Zugehörigkeit in der Kunst- und Kulturgeschichte zu entdecken und queeren Perspektiven Raum zu geben. Der KHM-Museumsverband versteht sich dabei als Ort des Austauschs und der Begegnung, an dem kulturelle Vielfalt sichtbar wird und die Freiheit, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten, wertgeschätzt wird.

Queere Perspektiven durch Kunst- und Kulturgeschichte

Der KHM-Museumsverband zeigt Objekte aus mehreren Jahrtausenden – und zahlreiche davon erzählen von unterschiedlichen Formen geschlechtlicher Identität, Begehren und gesellschaftlichen Rollenbildern. Werke und Artefakte von der Antikensammlung über die Gemäldegalerie im Kunsthistorischen Museum bis hin zu den Sammlungen des Weltmuseums Wien eröffnen Perspektiven auf Darstellungen jenseits gesellschaftlicher Normen und machen sichtbar, wie vielfältig menschliche Lebensrealitäten seit jeher waren.

KUNSTSCHATZI Born This Way eröffnet den Pride Month im Kunsthistorischen Museum

Am Dienstag, den 26. Mai, steht das beliebte Afterwork-Format KUNSTSCHATZI ganz im Zeichen der Vienna Pride. Unter dem Titel Born This Way lädt das Kunsthistorische Museum ab 19 Uhr zu einem Abend voller Kunst, Musik und queerer Geschichten ein. Zu diesem letzten Kunstschatzi vor der Sommerpause gibt es noch wenige Restkarten.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Führungen zu queerer Kunstgeschichte, mutigen Heldinnen und Helden und großen Liebesgeschichten. Anschließend verwandelt sich die Kuppelhalle wieder in einen Dancefloor: Die legendäre RADIO RUDINA Crew sorgt mit ihren DJ-Sets für ausgelassene Stimmung und den passenden Soundtrack zum Start in den Pride Month.

„Das Kunsthistorische Museum versteht sich als offener Ort für Begegnung, Austausch und unterschiedliche Perspektiven. Gerade die Vienna Pride bietet einen wichtigen Anlass, queere Geschichten und Sichtweisen sichtbar zu machen, die seit Jahrtausenden Teil unserer Kunst- und Kulturgeschichte sind. Mit dem KUNSTSCHATZI Born This Way möchten wir gemeinsam Vielfalt feiern und Menschen dazu einladen, unser Museum aus neuen Blickwinkeln zu erleben“ , so Generaldirektor Jonathan Fine.

Führungen im Zeichen der Pride

Begleitend zur Vienna Pride bietet der Kunsthistorische Museumsverband mehrere Sonderführungen an:

Im Kunsthistorischen Museum

Fr, 29.5., 10:30 Uhr: Defying Gravity – Leben jenseits gesellschaftlicher Limits, Elisa Wagner

Fr, 5.6., 10:30 Uhr: Pain and Pleasure – Schmerz, Rausch und Ekstase, Larissa Kopp

Fr, 12.6., 10:30 Uhr: Vielfalt im Blick – Identität und Perspektiven in der Kunst, Julia Häußler

Do, 25.6., 18:30 Uhr: Die Scham im Schoß. Wie die Kunst Geschlechtsorgane zeigt, Rolf Wienkötter

Die Termine im Überblick finden Sie hier.

Im Weltmuseum Wien

Di, 9.6., 17–18 Uhr: Begierde, Lust und Fruchtbarkeit, Weltmuseum Wien

Pressefotos finden Sie hier.