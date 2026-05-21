Tagesausflüge mit Anschluss

Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge (OTS) -

Morgens mit der Bahn anreisen, wenig später am Millstätter See stehen und den Tag auf der Alm fortsetzen: In der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge werden Tagesausflüge ohne Auto einfacher planbar. Mit der Koralmbahn rückt der Bahnhof Spittal-Millstättersee näher an Graz; ab Salzburg Hauptbahnhof ist die See-Berg-Region bereits in rund zwei Stunden erreichbar. Damit wird der Bahnhof zum zentralen Einstiegspunkt für Ausflüge zwischen Wasser, Alm und Gipfel.

Geführte Touren: Organisiert auf die Alm

Die Region bündelt geführte Gipfeltage, Panoramawege, Seeberührungen und Genussmomente zu konkreten Tageserlebnissen. Zu den buchbaren Angeboten von Bacher Reisen zählt der Alpe-Adria-Trail „Millstätter Almenweg“ von der Sommeregger Hütte bis zur Schwaigerhütte. Die geführte Wanderung verbindet zwei Gipfel, Granatsteine und Berg-See-Blicke; Bustransfer, Wanderguide, Rücktransfer und Mautgebühren sind inkludiert. Preis: 89 Euro pro Person.

Ebenfalls buchbar ist die Etappenwanderung auf den sagenumwobenen Kraftberg Mirnock: von der Wieseralm auf den 2.150 Meter hohen Gipfel, vorbei an Zirben, Almwiesen und Bergseen, mit Blick vom Millstätter See bis zu den Hohen Tauern. Preis: 80 Euro pro Person.

Vom Bahnhof zur FlugZEIT über den See

Einen besonders sportlichen Akzent setzt „Rail – Hike – Fly“ am Goldeck: Nach der Anreise und Gondelfahrt mit der Goldeckbahn geht es zu Fuß Richtung Gipfel, mit Blick über den Millstätter See, Einkehr und Flugbriefing auf der Goldalm. Danach folgt ein Tandem-Paragleitflug vom Goldeck ins Tal. Inkludiert sind Bergfahrt mit der Goldeckbahn, geführte Wanderung mit Flugguide, Briefing, Tandemflug und Flugausrüstung. Preis: 324,50 Euro pro Person.

Spontane Wandertage am Millstätter See

Neben den buchbaren Highlights gibt es Wege, die sich spontan in einen freien Tag schieben lassen. Einer davon ist der Slow Trail Südufer: mit der Bahn bis Spittal-Millstättersee, weiter mit dem Postbus nach Seeboden – und dann zu Fuß ans naturbelassene Südufer des Millstätter Sees. Der Weg ist mit rund 4,7 Kilometern und etwa 60 Höhenmetern bewusst leicht gehalten. Schattige Uferabschnitte, Hängematten direkt am See, kleine Wasserzugänge und die Bootsshuttle-Anbindung machen ihn zu einem niederschwelligen Microadventure am Wasser.

Wer den Tag verlängern möchte, setzt per Schifffahrt nach Millstatt über. Dort verbinden sich Promenade, Villenweg, Cafés mit Seezugang und das Stift Millstatt mit Kulturangeboten wie millstART. Zurück zum Bahnhof Spittal-Millstättersee geht es unkompliziert mit dem Bus. Wird aus dem Tagesausflug eine kleine AusZEIT, liegen rund um den See zahlreiche Hotels und Gastgeber in unmittelbarer Nähe.

Panoramawandern mit Seeblick

Wer länger bleibt, findet am Via Paradiso ein mehrtägiges Angebot mit direktem Bezug zum See. Der rund 55 Kilometer lange Weitwanderweg führt in vier Etappen rund um den Millstätter See und verbindet Döbriach, Millstatt, Seeboden und Ferndorf. Einzelne Abschnitte eignen sich auch für Tagesgäste – besonders dort, wo der Weg auf halber Höhe oberhalb des Sees verläuft und immer wieder weite 180-Grad-Blicke über Wasser und Berge freigibt.

Für Bahnreisende ist das praktisch: Start- und Zielpunkte sind mit Bus und Bahn Für Bahnreisende ist das praktisch: Start- und Zielpunkte sind mit Bus und Bahn erreichbar. Je nach Zeit und Kondition lässt sich eine Etappe als Halbtagestour gehen oder mit einer zweiten Etappe zu einem längeren Wandertag verbinden. Unterwegs bleibt Raum für Kultur, Kulinarik und in Millstatt auch für Seenwellness im Badehaus: Saunen mit Seeblick, Infinity-Pool, Ruhezonen und direkter Zugang zum Wasser bringen müde Wanderbeine wieder zur Ruhe.

„ Gerade in Zeiten hoher Spritpreise gewinnen gut erreichbare Tageserlebnisse weiter an Bedeutung. Öffentliche Anreise ist dabei kein Verzicht, sondern Teil des Erlebnisses: In unserer Region liegen Bahnhof, See, Alm, Gipfel und Genuss nahe beieinander “, sagt Christian Stattmann, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge.

Die Regions-App ZEITpass bündelt Erlebnisse, Touren, Veranstaltungen, Wetterinformationen und Mobilitätstipps – für Tagesgäste ebenso wie für längere Aufenthalte. So kann aus einem gut planbaren Tagesausflug eine kleine AusZEIT werden: mit einer Nacht am See, einem weiteren Morgen am Wasser und einem Moment auf der Schaukel zwischen See und Berg.