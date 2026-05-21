Dringender Reformbedarf beim ORF: „Politik raus, Transparenz und Kompetenz rein!“

Wien (OTS) -

NEOS Wien Mediensprecherin Maria In der Maur-Koenne unterstützt die heute startende Bundes-Initiative „ORF reformieren statt demolieren“ und fordert das Ende des politischen Postenschachers sowie zeitgemäße, schlanke Strukturen.

Das größte Medienunternehmen des Landes steht an einem Wendepunkt: Machtmissbrauch, parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen und ein Stiftungsrat, der seine Kontrollfunktion seit einem Vierteljahrhundert im Sinne von Parteibüchern statt Medienkompetenz ausübt, haben den ORF in die tiefste Krise seit Jahrzehnten gestürzt.

„Es darf nicht länger Sinn und Zweck des ORF sein, als verlängerter Arm politischer Machtzentralen zu agieren. Wir wollen ein transparentes, kompetentes und unabhängiges Medienhaus. Ein Haus, das den Bürgerinnen und Bürgern einen öffentlich-rechtlichen Mehrwert für ihre Beiträge bietet“, betont In der Maur-Koenne.

Kritik übt die Wiener Mediensprecherin an der Governance-Struktur. Auch wenn seit 2001 keine aktiven Politiker:innen mehr im Stiftungsrat sitzen dürfen, ist die alte Parteilogik unverändert geblieben. Sie werde heute lediglich geschickter kaschiert.

„In Wien haben wir mit dem Wiener Public Corporate Governance Kodex ein Instrument geschaffen, mit dem öffentliche Unternehmen und künftig auch Stiftungen professionell geführt und kontrolliert werden können. Diesen Standard wollen wir auch beim ORF ansetzen. Weil das Vertrauen gestärkt wird und man sich auf eine unabhängige Berichterstattung verlassen kann“, so In der Maur-Koenne weiter.

Mit der gesetzlichen Verankerung eines transparenten und diskriminierungsfreien Bestellungsverfahrens für die künftige ORF-Generaldirektion haben wir als NEOS bereits den ersten wichtigen Schritt gesetzt. Das war jedoch nur der Anfang. Ab Herbst muss der umfassende Reformprozess starten, und die neu gewählte Führung muss die Kraft aufbringen, diese Transformation radikal zu begleiten.

„Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, unsere Initiative für freie und unabhängige Medien mit ihrer Unterschrift zu unterstützen“, schließt In der Maur-Koenne.