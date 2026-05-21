Österreichweit einzigartig: Down-Syndrom-Ambulanz der Klinik Favoriten betreut über 200 junge Patient*innen jährlich

Wien (OTS) -

Die Down-Syndrom-Ambulanz der Klinik Favoriten ist die einzige spezialisierte Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit Trisomie 21 in Österreich und begleitet Familien interdisziplinär von der Schwangerschaft bis ins Erwachsenenalter. Medizin, Psychologie und Sozialarbeit arbeiten hier eng zusammen, um Betroffene und Angehörige umfassend zu unterstützen. 2025 hat das Team über 200 Patient*innen und Familien begleitet. „Für viele Familien ist die Diagnose zunächst mit Sorgen und Unsicherheit verbunden. Uns ist wichtig, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Ängste ernst genommen werden und Familien langfristige und professionelle Unterstützung erfahren“, so Anna Gur, Psychologin in der Down-Syndrom Ambulanz der Klinik Favoriten. Das Spektrum der Patient*innen ist ebenso vielfältig wie ihre Lebensrealitäten – von Neugeborenen über nonverbale Kinder bis zu Jugendlichen, die ihren Alltag weitgehend eigenständig meistern.

Die steigenden Patient*innenzahlen in der Ambulanz zeigen den großen Bedarf an spezialisierten Angeboten:

2024 wurden 180 Patient*innen in insgesamt 290 Terminen betreut, darunter neun pränatale Beratungen und 26 Neugeborene.

2025 stieg die Zahl bereits auf 201 Patient*innen mit 349 Terminen, darunter sechs pränatale Beratungen und 19 Neugeborene.

Auch sprachlich ist die Ambulanz breit aufgestellt: Das Team betreut Familien unter anderem auf Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Rumänisch und Ungarisch. Damit wird sichergestellt, dass Beratung und Unterstützung möglichst in der jeweiligen Muttersprache stattfinden können. Ergänzend wird mit Dolmetscher*innen gearbeitet.

Zusammenarbeit ist der Weg zum Erfolg

Ein besonderes Merkmal der Ambulanz ist der Berufsgruppen-übergreifende Ansatz: Familien werden beim Ersttermin gleichzeitig von einer Ärztin, einer Psychologin und einer Sozialarbeiterin betreut. Dadurch müssen Eltern ihre Geschichte nur einmal erzählen und das gesamte Team ist von Beginn an umfassend informiert. Das spart Zeit, reduziert Belastungen und schafft Vertrauen.

Das interdisziplinäre Angebot umfasst:

medizinische Betreuung, etwa bei organischen Erkrankungen, Infektionen und Übergewicht,

psychologische Unterstützung, beispielsweise bei Angstbewältigung oder in belastenden Familiensituationen,

sozialarbeiterische Beratung bei Förderansuchen, Schul- oder Therapieplatzsuche.

„Gerade im Alltag stoßen Familien oft auf organisatorische und bürokratische Hürden. Wir helfen dabei, passende Förderungen, Schul- oder Therapieplätze zu finden, damit Eltern entlastet werden und sich auf das Wesentliche konzentrieren können – ihr Kind“, so Teresa Scheed, Sozialarbeiterin in der Down-Syndrom Ambulanz.

Individuelle Betreuung für Kinder und Familien

Besonders wichtig ist dem Team auch der persönliche Zugang. Viele Familien werden über Jahre hinweg begleitet. Dadurch entsteht eine vertrauensvolle Beziehung.

Wie wertvoll diese ganzheitliche Betreuung sein kann, zeigt etwa die Geschichte von Lukas (Name geändert): Der heute achtjährige Bub kam bereits als Neugeborener in die Ambulanz. Anfangs waren seine Eltern vor allem mit medizinischen Fragen und Zukunftssorgen konfrontiert. Die enge Begleitung des Teams empfiehlt Therapien, reduziert Ängste vor Untersuchungen wie Blutabnahmen und findet passende Unterstützungsangebote. Heute besucht Lukas eine Schule, in der er sich wohlfühlt, und seine Familie weiß, dass sie jederzeit auf ein erfahrenes Netzwerk zurückgreifen kann.

„Menschen mit Trisomie 21 brauchen keine Betreuung nach Schema F. Jede Patientin und jeder Patient bringt individuelle medizinische und persönliche Bedürfnisse mit – genau darauf gehen wir als interdisziplinäres Team gemeinsam ein“, betonen Emese Szent-Iványi und Samira Lezoul, Ärztinnen in der Down-Syndrom-Ambulanz.

Zusätzliche Informationen zur Down-Syndrom-Ambulanz:

https://klinik-favoriten.gesundheitsverbund.at/leistung/down-syndrom-ambulanz/

Im Klinikkosmos redet Anna Gur, Psychologin der Down-Syndrom Ambulanz über ihre Erfahrungen.

https://gesundheitsverbund.at/podcast/