  • 21.05.2026, 13:07:32
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SPÖ-Seltenheim an Darmann: „Helfe dem schwachen Gedächtnis der FPÖ gern auf die Sprünge – Zum 100. Mal: Ott ist KEIN SPÖ-Mitglied!“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: FPÖ hat offenbar auch ihre Verbindungen zu Ott und Russland vergessen

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zeigt sich verwundert über die heutigen Aussagen von FPÖ-Darmann. „Entweder scheitert die FPÖ jetzt schon am sinnerfassenden Lesen oder die blaue Chaos-Truppe leidet an Amnesie. Gerne helfe ich dem schwachen Gedächtnis der FPÖ auf die Sprünge: Die SPÖ hat bereits mehrfach und nachlesbar klargestellt, dass Ott seit 2018 KEIN SPÖ-Mitglied mehr ist. Offenbar hat die FPÖ auch ihre Verbindungen zu Ott und Russland vergessen“, erinnert Seltenheim etwa an den Freundschaftsvertrag der FPÖ mit Putins Partei und den blauen Datenskandal, bei dem die streng vertraulichen Daten von über 36.000 Mitarbeiter*innen des Innenministeriums in der Schublade des engen Kickl-Vertrauten Hans-Jörg Jenewein aufgetaucht sind. „Angesichts von Medienberichten, wonach es enge Verbindungen zwischen Jenewein und Ott gibt, ist das besonders brisant und verlangt nach Aufklärung. Während die FPÖ sonst immer laut schreit, ist sie zur Achse Jenewein–Ott auffällig still“, so Seltenheim heute, Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

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