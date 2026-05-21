  • 21.05.2026, 13:04:02
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Offener Brief der Österreichischen Musikszene spricht sich für Investitionsverpflichtung für Streaming Dienste aus

Ein breiter Zusammenschluss aus mehr als 200 Musiker*innen, Labelbetreiber*innen, Produzent*innen und Akteur*innen der Musikwirtschaft setzt sich für eine Musikstreamingabgabe ein.

Wien (OTS) - 

In einem offenen Brief wendet sich heute die österreichische Musikszene an die österreichische Bundesregierung, um den im Regierungsprogramm vereinbarten “fairen Beitrag internationaler Streaming-Dienste zur Finanzierung des Musikstandortes Österreich” einzufordern.

Derzeit wird ein Großteil der Wertschöpfung, die österreichische Musik erzeugt, von internationalen Konzernen abgesaugt. Eine Investitionsverpflichtung, wie sie etwa in Frankreich bereits erfolgreich angewendet wird, würde sicherstellen, dass ein fairer Anteil der in Österreich generierten Umsätze in die Förderung und Verbreitung heimischer Musikproduktionen reinvestiert wird, so die Musikschaffenden.

Die Unterzeichner*innen des Briefes versprechen sich von einem solchen Mechanismus, dass bestehende strukturelle Wettbewerbsnachteile damit ausgeglichen werden. So können die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass österreichische Künstler*innen auch künftig entdeckt, produziert, vermarktet und international erfolgreich werden können.

“Wir ersuchen die Bundesregierung daher, die Diskussion rund um einen österreichischen Streaming-Investitionsmechanismus sachlich, faktenbasiert und unter Berücksichtigung der österreichischen Künstler*innen sowie der gesamten heimischen Musikwirtschaft zu führen. Musik aus Österreich braucht eine Zukunft. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass ein größerer Teil der mit österreichischer Musik erwirtschafteten Wertschöpfung auch in Österreich bleibt.” schließt der offene Brief.

Den gesamten offenen Brief (Stand 21.5.2026, 11:30 Uhr) finden Sie hier im Wortlaut.

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