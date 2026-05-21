Neuer Abteilungsleiter der MA 37 – Baupolizei: Ilja Messner übernimmt Führung

Wien (OTS) -

Mit Donnerstag, 21. Mai 2026, übernimmt Ilja Messner die Leitung der MA 37 Baupolizei der Stadt Wien. Bürgermeister Michael Ludwig überreichte ihm mit Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky sowie dem Vorsitzenden der Younion_Die Daseinsgewerkschaft, Landtagspräsident Christian Meidlinger das Bestellungsdekret.

Diplomingenieur Messner übernimmt die Abteilung vom früheren Abteilungsleiter Gerhard Cech, der die Abteilung mit großem Engagement und Fachwissen geprägt hat. „Gerhard Cech leitete die MA 37 – Baupolizei über zwei Jahrzehnte hinweg und zeichnete sich durch sein unermüdliches Engagement für die Qualität der Wiener Baubehörde aus. Mit März 2026 wechselte Gerhard Cech in die Magistratsdirektion (Geschäftsbereich Recht) und leitet dort die „Stabstelle Rechtsanalyse und Entbürokratisierung“. Für seinen außerordentlichen Einsatz möchte ich ihm und Bernhard Gutternigh, der die Abteilung interimistisch führte und so einen reibungslosen Übergang ermöglichte, herzlich danken“, führte Magistratsdirektor Dietmar Griebler aus.

„Die MA 37 – Baupolizei erfüllt eine der zentralsten Aufgaben für die Qualität des Wohnens in unserer Stadt. Dabei stehen immer das Wohlergehen und die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener im Mittelpunkt. Sei es in der Rolle als kontrollierende Behörde, als Sachverständige oder bei der Genehmigung von Vorhaben – die Baupolizei leistet in vielfältiger Weise ihren Dienst zum Wohle der Stadt. Gerhard Cech ist über Jahrzehnte hinweg, wie niemand sonst, für die Qualität der Wiener Baubehörde gestanden. Wir sind sehr froh, weiterhin sein enormes Know-how in der Stadt zu wissen. Mit Ilja Messner haben wir einen würdigen Nachfolger, der bereits in der Praxis bewiesen hat, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und die Baubestimmungen für die Herausforderungen der Zukunft weiterzuentwickeln“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Werdegang Ilja Messner

Ilja Messner, geboren 1981 in Klagenfurt, ist seit August 2013 ununterbrochen bei der Stadt Wien tätig und verfügt über umfassende Erfahrungen in verschiedenen Funktionen innerhalb der MA 37. Nach Stationen als stellvertretender Leiter und Leiter in unterschiedlichsten Bereichen, unter anderem bei dem Projekt „MA37 – Zukunftsfit“ sowie zuletzt an der Spitze der Gebietsgruppe Süd, übernimmt er nun die Gesamtleitung der Baupolizei. Mit seinem Know-how und fundiertem Fachwissen steht er für die anspruchsvollen Herausforderungen, die das Bauwesen der Stadt in der Zukunft erwartet.

Zur MA 37 – Baupolizei

Die MA 37 ist für die Einhaltung der Wiener Bauordnung zuständig und stellt sicher, dass Bauprojekte den rechtlichen und qualitativen Anforderungen entsprechen, um die Lebensqualität in der Stadt zu erhalten und weiter zu verbessern. Eine wichtige Aufgabe der Baupolizei ist es daher, Bauvorhaben auf ihre Bewilligungsfähigkeit zu überprüfen. Weiters hat die Baupolizei eine wichtige Kontroll-Funktion inne: So werden nicht nur Bauvorhaben kontrolliert, sondern auch bestehende Gebäude, um Altbauten zu schützen und Gefährdungen vorzubeugen. Seit Juli 2024 zählt auch die Kontrolle von etwaigen Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie Airbnb und Co. zum Aufgabenbereich der Dienststelle. Mit ihren vielfältigen Tätigkeiten leistet die Baupolizei einen unverzichtbaren Beitrag zur Gebäudesicherheit, aber auch zu einem geordneten und nachhaltigen Stadtwachstum.