  • 21.05.2026, 12:59:32
  • /
  • OTS0118

Einladung Online-Pressegespräch: Studienergebnisse zeigen Resilienz von Lehrkräften

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Bundesverlag und die School of Education der Johannes Kepler Universität Linz laden zu einem Online-Pressegespräch und präsentieren die Ergebnisse einer aktuellen österreichweiten Studie mit mehr als 2.000 Lehrkräften aller Schulformen.

Online-Pressegespräch am Dienstag, 02. Juni 2026, 11-12 Uhr, ONLINE

Im Fokus stehen Wohlbefinden, Resilienz und jene Belastungen, die den Berufsalltag von Pädagog*innen heute besonders prägen. Die Studie zeigt:

  • die psychischen und organisatorischen Anforderungen im Schulalltag, und wie Lehrkräfte damit umgehen
  • ihre Lebenszufriedenheit und potenziellen Unterstützungsbedarf
  • und wie Lehrkräfte die psychische Gesundheit ihrer Schüler*innen einschätzen und begleiten

Diese Themen werden präsentiert von Christoph Helm (JKU, School of Education) und Philipp Nussböck (öbv).

Wir bitten um Zu- oder Absage bis Freitag, den 29. Mai 2026 über [email protected].

Online-Pressegespräch

Anmeldung: [email protected]

Datum: 02.06.2026, 11:00 Uhr - 02.06.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ONLINE

Rückfragen & Kontakt

öbv - Österreichischer Bundesverlag Schulbuch
Janina Hofmann
Telefon: +43 / 676 / 840 136 394
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SUB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Dienstag, 02.06.2026, 11:00]

Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG

Rückfragen & Kontakt

öbv - Österreichischer Bundesverlag Schulbuch
Janina Hofmann
Telefon: +43 / 676 / 840 136 394
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright