Einladung Online-Pressegespräch: Studienergebnisse zeigen Resilienz von Lehrkräften

Wien (OTS) -

Der Österreichische Bundesverlag und die School of Education der Johannes Kepler Universität Linz laden zu einem Online-Pressegespräch und präsentieren die Ergebnisse einer aktuellen österreichweiten Studie mit mehr als 2.000 Lehrkräften aller Schulformen.

Online-Pressegespräch am Dienstag, 02. Juni 2026, 11-12 Uhr, ONLINE

Im Fokus stehen Wohlbefinden, Resilienz und jene Belastungen, die den Berufsalltag von Pädagog*innen heute besonders prägen. Die Studie zeigt:

die psychischen und organisatorischen Anforderungen im Schulalltag, und wie Lehrkräfte damit umgehen

ihre Lebenszufriedenheit und potenziellen Unterstützungsbedarf

und wie Lehrkräfte die psychische Gesundheit ihrer Schüler*innen einschätzen und begleiten

Diese Themen werden präsentiert von Christoph Helm (JKU, School of Education) und Philipp Nussböck (öbv).

Wir bitten um Zu- oder Absage bis Freitag, den 29. Mai 2026 über [email protected].

Online-Pressegespräch

Anmeldung: [email protected]

Datum: 02.06.2026, 11:00 Uhr - 02.06.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ONLINE