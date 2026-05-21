- 21.05.2026, 12:59:32
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Einladung Online-Pressegespräch: Studienergebnisse zeigen Resilienz von Lehrkräften
Der Österreichische Bundesverlag und die School of Education der Johannes Kepler Universität Linz laden zu einem Online-Pressegespräch und präsentieren die Ergebnisse einer aktuellen österreichweiten Studie mit mehr als 2.000 Lehrkräften aller Schulformen.
Online-Pressegespräch am Dienstag, 02. Juni 2026, 11-12 Uhr, ONLINE
Im Fokus stehen Wohlbefinden, Resilienz und jene Belastungen, die den Berufsalltag von Pädagog*innen heute besonders prägen. Die Studie zeigt:
- die psychischen und organisatorischen Anforderungen im Schulalltag, und wie Lehrkräfte damit umgehen
- ihre Lebenszufriedenheit und potenziellen Unterstützungsbedarf
- und wie Lehrkräfte die psychische Gesundheit ihrer Schüler*innen einschätzen und begleiten
Diese Themen werden präsentiert von Christoph Helm (JKU, School of Education) und Philipp Nussböck (öbv).
Wir bitten um Zu- oder Absage bis Freitag, den 29. Mai 2026 über [email protected].
Online-Pressegespräch
Anmeldung: [email protected]
Datum: 02.06.2026, 11:00 Uhr - 02.06.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: ONLINE
Rückfragen & Kontakt
öbv - Österreichischer Bundesverlag Schulbuch
Janina Hofmann
Telefon: +43 / 676 / 840 136 394
E-Mail: [email protected]
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