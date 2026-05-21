SPÖ-Seltenheim: „Gute Lösung für Pensionist*innen: Kleine und mittlere Pensionen werden gestärkt“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sieht in der Einigung zur Pensionserhöhung 2027 „eine faire und sozial ausgewogene Lösung im Sinne der Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich“: „Trotz der schwierigen budgetären Lage ist es uns gelungen, die Pensionen für alle Bezieher*innen des Ausgleichszulagenrichtsatzes von rund 1.300 Euro in Höhe von 3,3 Prozent zu erhöhen. Und für die breite Masse, die kleinen und mittleren Pensionsbezieher*innen, wird es eine beachtliche Erhöhung von knapp 3 Prozent geben. Das ist eine Frage des Respekts gegenüber der älteren Generation“, so Seltenheim, der betont, dass die Pensionen im Jahr 2027 um insgesamt 2,4 Milliarden Euro erhöht werden. „Die SPÖ konnte in den Budgetverhandlungen verhindern, dass die Pensionen nur zwischen ein und zwei Prozent erhöht werden. Mit einer Erhöhung von rund drei Prozent sichern wir die Pensionen der älteren Generation ab“, so Seltenheim heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Sanierung der Staatsfinanzen ist eine große Aufgabe, zu der alle einen Teil beitragen müssen, so Seltenheim. „Mit der erzielten Einigung leisten die Pensionist*innen einen maßvollen Beitrag zur Budgetsanierung“, so Seltenheim, der betont, dass mehr als die Hälfte des Konsolidierungsvolumens – nämlich 54 Prozent – von jenen geleistet wird, die mehr beitragen können: von Banken, Konzernen und Besserverdienern.

Seltenheim betont, dass es der SPÖ gelungen ist, im Doppelbudget wichtige Zukunftsinvestitionen zu verankern, von denen die ältere Generation profitiert. „Wir bauen die Pflegeleistungen aus und das Pflegegeld wird vollständig valorisiert. Für ältere Arbeitnehmer*innen werden mehr Mittel bereitgestellt und Maßnahmen für ein analoges Leben sind in Ausarbeitung“, so Seltenheim. (Schuss) bj/ls