BIZEPS gratuliert dem Österreichischen Behindertenrat zum 50-jährigen Bestehen

Wien (OTS) -

Seit fünf Jahrzehnten ist der Behindertenrat eine wichtige gemeinsame Stimme für Menschen mit Behinderungen in Österreich.

BIZEPS ist stolz, Mitglied im Österreichischen Behindertenrat zu sein. Als älteste Organisation der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in Österreich hält BIZEPS den Grundsatz „Gemeinsam statt einsam“ für besonders wichtig.

Nur durch gemeinsames Auftreten und eine starke Interessenvertretung konnten Fortschritte bei Gleichstellung, Barrierefreiheit, Teilhabe und Selbstbestimmung erreicht werden – und sie werden auch künftig nur gemeinsam möglich sein.

„Gemeinsam statt einsam – nur so lassen sich Erfolge erreichen.“ betont BIZEPS-Obmann Martin Ladstätter und ergänzt:

Eine starke gesetzliche Interessenvertretung ist unverzichtbar, wenn es um Selbstbestimmung, Gleichstellung und die Umsetzung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen geht.

Cornelia Scheuer, Vorstandsmitglied von BIZEPS, ergänzt:

Wir freuen uns sehr, dass der Österreichische Behindertenrat dem Thema Selbstbestimmtes Leben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit und Gewicht verliehen hat.

BIZEPS würdigt die jahrzehntelange Arbeit des Österreichischen Behindertenrates. Eine starke Dachorganisation ist entscheidend, um Barrierefreiheit, Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung politisch einzufordern und gemeinsam voranzubringen.