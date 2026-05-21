  • 21.05.2026, 11:56:04
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Reminder: Vorstellung des OECD-Umweltprüfberichts für Österreich 2026

Mit Umweltminister Norbert Totschnig und dem Direktor des OECD-Direktorats für Umwelt Jaime de Bourbon de Parme

Wien (OTS) - 

Die OECD wird am Freitag, 22. Mai 2026, ihren neuesten Umweltleistungsbericht für Österreich vorstellen. Der Bericht beleuchtet die Erfolge und Herausforderungen des Landes im Umweltbereich, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft liegt. Der Bericht enthält Empfehlungen, die Österreich dabei helfen sollen, Fortschritte in seiner Umweltpolitik fortzusetzen und die Erreichung der Umweltziele zu fördern. Die Überprüfung erfolgt ca. alle 10 Jahre – zuletzt war Österreich im Jahr 2013 Teil der Länderprüfung.

Jaime de Bourbon de Parme, Direktor des OECD-Direktorats für Umwelt , wird die Ergebnisse der Studie gemeinsam mit Umweltminister Norbert Totschnig vorstellen.

Wann: Freitag 22. Mai 2026, 10:30 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Teilnehmer:

  • Norbert Totschnig, Umweltminister
  • Jaime de Bourbon de Parme, Direktor des OECD-Direktorats für Umwelt

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 21. Mai 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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