Reminder: Vorstellung des OECD-Umweltprüfberichts für Österreich 2026

Wien (OTS) -

Die OECD wird am Freitag, 22. Mai 2026, ihren neuesten Umweltleistungsbericht für Österreich vorstellen. Der Bericht beleuchtet die Erfolge und Herausforderungen des Landes im Umweltbereich, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft liegt. Der Bericht enthält Empfehlungen, die Österreich dabei helfen sollen, Fortschritte in seiner Umweltpolitik fortzusetzen und die Erreichung der Umweltziele zu fördern. Die Überprüfung erfolgt ca. alle 10 Jahre – zuletzt war Österreich im Jahr 2013 Teil der Länderprüfung.



Jaime de Bourbon de Parme, Direktor des OECD-Direktorats für Umwelt , wird die Ergebnisse der Studie gemeinsam mit Umweltminister Norbert Totschnig vorstellen.



Wann: Freitag 22. Mai 2026, 10:30 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Teilnehmer:

Norbert Totschnig, Umweltminister

Jaime de Bourbon de Parme, Direktor des OECD-Direktorats für Umwelt

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis 21. Mai 2026, 18:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.