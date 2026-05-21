Vom Spaziergang zum Liebespaar? Lama-Dame Maja lernt Eddie kennen

Wien/Vösendorf (OTS) -

Noch braucht es etwas Zeit, vorsichtige Annäherung und viele gemeinsame Spaziergänge – doch im Tierheim Vösendorf könnte sich gerade eine ganz besondere Tiergeschichte entwickeln: Lama-Dame Maja lernt derzeit Lama Eddie kennen. Wenn alles gut läuft, sollen die beiden künftig gemeinsam mit Pony-Dame Grelli zusammenleben.

Seit zwei Wochen lebt die 16-jährige Maja bei Tierschutz Austria. Nach dem Verlust ihres langjährigen Begleiters und Bruders war die Lama-Dame sehr einsam. Weil Lamas äußerst soziale Tiere sind und normalerweise in Gruppen leben, wurde sie im Tierheim aufgenommen.

Dort begegnet sie nun dem zehnjährigen Lama Eddie und seiner besten Freundin Grelli, einem 41 Jahre alten Pony. Noch läuft alles ganz behutsam ab: Gemeinsam spazieren gehen, miteinander fressen und langsam Vertrauen aufbauen. „Das Wichtigste ist jetzt Zeit“ , so Stephan Scheidl, Tierschutz Austria Tierheimleiter in Vösendorf, Österreichs größtem Tierheim.

Und ganz typisch Lama zeigt Maja dabei auch Charakter: Wenn ihr etwas nicht passt, wird schon mal gespuckt.

Lamas gelten als intelligente und soziale Tiere und können bis zu 25 Jahre alt werden. Deshalb sucht Tierschutz Austria bereits jetzt nach einem passenden Platz, an dem Maja, Eddie und Grelli im Idealfall gemeinsam bleiben können – damit aus den ersten gemeinsamen Spaziergängen vielleicht tatsächlich noch eine tierische Liebesgeschichte wird.

Bilder (honorarfrei)

Lama Maya und Eddie