Premiere bei „Tour of Austria“: Letzte Etappe in Langenlois

St. Pölten (OTS) -

Von 7. bis 12. Juli 2026 findet die 75. Jubiläumsauflage der Tour of Austria, vormals Österreich Rundfahrt, statt. Im Zuge einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag im Langenloiser Rathaus informierte LH-Stv. und Sportlandesrat Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeister Harald Leopold, Wolfgang Schwarz, Geschäftsführer Ursin Haus Vinothek & Tourismusservice GmbH, Jürgen Brettschneider, LRV-Präsident Niederösterreich, Tour-Direktor Thomas Pupp, Radprofi Alexander Hajek und Ex-Radprofi Gerhard Zadrobilek darüber, dass Langenlois erstmals Etappenort der Tour ist: „Ich freue mich unheimlich, dass es gelungen ist, eine der fünf Etappen der Tour of Austria nach Niederösterreich zu holen – mit der Premiere in Langenlois“, sagte LH-Stv. und Sportlandesrat Udo Landbauer und: „Wir definieren unser Sportland Niederösterreich als Radland, weil Niederösterreich prädestiniert ist, um hier Rad zu fahren. Und man sieht auch an den Zahlen, dass der Radsport immer beliebter und attraktiver wird.“

Die Tour of Austria leiste einen wichtigen Beitrag zur Attraktivierung: „Ich bin den Teams dankbar, dass die Tradition hier in Langenlois fortgeführt werden kann“, so Landbauer. „Als Sportland versuchen wir nach Kräften, den Radsport zu unterstützen. Das tun wir vor allem mit Veranstaltungen in den Regionen wie dem Wachau Radmarathon, der Womens Tour oder der Kids Bike Trophy, mit der wir versuchen, die jüngsten für den Radsport zu begeistern.“

Bürgermeister Harald Leopold betonte, dass es „besonders ist, dass bei uns in Langenlois die letzte Etappe gestartet wird. Die Stadt wird über die Grenzen hinaus bekannt und das ist für uns auch touristisch sehr von Bedeutung. Daher unterstützen wir die Tour of Austria gerne. Langenlois ist eine historische Stadt und deshalb sind wir stolz, dass diese historische Fahrt hier in Langenlois starten darf.“

Wolfgang Schwarz, Geschäftsführer Ursin Haus Vinothek & Tourismusservice GmbH, erläuterte: „Die letzte Etappe der Tour of Austria findet in einer der schönsten Regionen Niederösterreichs statt – dem Kamptal. Langenlois ist nicht nur ein guter Boden für Wein und Kultur, sondern auch für Sport. Was den Freizeitsport betrifft, bietet Langenlois die idealen Voraussetzungen, auch das Mountainbiken ist freizeittouristisch mittlerweile ein großes Thema.“

Jürgen Brettschneider, LRV-Präsident Niederösterreich, sagte: „Die Tour of Austria ist ganz klar ein Flaggschiff, eine Leuchtturmveranstaltung, die wir brauchen, um junge Talente zu entwickeln. In Langenlois schließt sich der Kreis, weil viele, die in Langenlois bereits das Mountainbike-Rennen – die Kamptal Klassik – gefahren sind, heuer auch bei der Tour mitfahren.“

Ex-Radprofi Gerhard Zadrobilek war 1981 mit 19 Jahren der jüngste Sieger der Österreich-Radrundfahrt: „Damals war die Rundfahrt eine reine Amateurrundfahrt und völlig entkoppelt vom Profiradsport. Damals herrschte eine riesige Kluft zwischen Amateuren und Profis. Heute hat sich das Gott sei Dank mehr vermischt, junge Fahrer haben dadurch auch mehr Kontakt mit Profis und der Umstieg in den Profisport funktioniert übergangsloser.“

Radprofi Alexander Hajek wird bei der Tour of Austria für das Nationalteam an den Start gehen: „Es ist schon sehr besonders, mit den Nationalteam-Farben am Start zu stehen. Persönliches Ziel für mich ist, dass wir uns als Nationalteam gut präsentieren und wir werden von Etappe zu Etappe sehen, was dabei rauskommt.“

Tour-Direktor Thomas Pupp erläuterte die Details zur Rundfahrt: „Die Tour of Austria umfasst fünf Etappen und ist ein Format, mit dem wir versuchen, Österreich in seiner ganzen Breite und Schönheit abzubilden. Wir wollten bei der Tour auch neue Regionen miteinbinden und deshalb ist Langenlois erstmals mit dabei. 22 Teams sind am Start mit je sechs Fahrern.“

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected]