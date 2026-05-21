ORF Vorarlberg live vom Internationalen Leichtathletik-Mehrkampfmeeting in Götzis

Wien (OTS) -

Beim Internationalen Leichtathletik-Mehrkampfmeeting 2026 ist der ORF Vorarlberg ganz groß mit dabei und berichtet am 30. und 31 Mai live und multimedial aus dem gläsernen Studio direkt im Stadion Mösle in Götzis. Alle Bewerbe sind zudem live im TV auf ORF 1, ORF SPORT+ und via Live-Stream auf ORF ON zu sehen.

Gläsernes Studio live und mittendrin

ORF Radio Vorarlberg sendet an beiden Wettkampftagen live aus Götzis. Die Moderatoren Christian Suter und Valentina Pisoni melden sich am Samstag ab 10.00 Uhr und am Sonntag ab 11.00 Uhr direkt aus dem gläsernen Studio. ORF-Vorarlberg-Sportreporter Andreas Blum verfolgt die Wettkämpfe und Vanessa Schelling liefert die Backstage-Stories. Thomas König kommentiert den Zehnkampf der Männer, Dietmar Wolff den Siebenkampf der Frauen. Die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ berichtet umfassend um 19.00 Uhr in ORF 2 V. Die besten Fotos und alle Detailergebnisse liefert https://vorarlberg.ORF.at. Ebenfalls mit dabei sind die Social-Media-Kanäle des ORF Vorarlberg: Instagram (orfvorarlberg), Facebook (ORF Vorarlberg) und TikTok (orfvorarlberg).

Große Bühne für Götzis im nationalen ORF-TV

Im österreichweiten ORF-Fernsehen ist das Internationale Leichtathletik-Mehrkampfmeeting heuer besonders präsent. ORF 1 überträgt live am Samstag, dem 30. Mai, von 11.00 bis 14.05 Uhr und am Sonntag, dem 31. Mai, von 11.10 bis 13.30 Uhr sowie ab 17.40 Uhr im Rahmen von „Sport am Sonntag“. ORF SPORT + sendet live am Sonntag ab 10.00 Uhr. Zudem sind alle Bewerbe im Live-Stream auf ORF ON zu sehen.

Weltrang-Starterfeld bei Männern und Frauen

Sowohl im Zehnkampf als auch im Siebenkampf sind jeweils sechs aus den Top Ten der aktuellen Weltrangliste für das Internationale Meeting genannt. Absolut topbesetzt ist das Starterfeld bei den Männern – mit gleich mehreren Sieganwärtern: Damian Warner muss man mit seinen acht Triumphen in Götzis immer auf der Rechnung haben. Das gilt auch für den regierenden deutschen Weltmeister Leo Neugebauer, der schon mehrfach an der 9.000-Marke gekratzt hat. Auch Publikumsliebling Simon Ehammer zählt nach seinem Hallen-Weltrekord im Siebenkampf zum engsten Favoritenkreis – wie auch Zehnkampf-Vize-Weltmeister Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico.

Bei den Frauen wird ein ganz enges Match um den Sieg erwartet: Die Olympia-Dritte Noor Vidts aus Belgien bringt mit 6.707 Punkten den besten Hausrekord mit. Aber auch die Niederländerinnen Emma Oosterwegel und Sofie Dokter sowie die US-Amerikanerin Taliyah Brooks liegen mit ihren persönlichen Bestleistungen nur rund 100 Zähler zurück. Zudem sind mit Ivona Glavas-Dadic und Lokalmatadorin Chiara Schuler gleich zwei ÖLV-Athletinnen dabei.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Das Internationale Leichtathletik-Mehrkampfmeeting in Götzis ist ein absolutes Highlight im Sportjahr des ORF Vorarlberg. Mit dem gläsernen Studio des ORF Vorarlberg mitten aus dem Stadion Mösle und Berichten in Radio, TV, online und Social Media bringen wir die Leistungen der Athletinnen und Athleten sowie die spannungsgeladene Atmosphäre direkt zu unserem Publikum.“

Thomas König, Koordinator Sport ORF Vorarlberg: „Der Zehnkampf der Männer ist enorm stark besetzt – mit einem halben Dutzend Sieganwärter. Gut möglich, dass man 9.000 Punkte benötigt, um bei der Siegerehrung im Stadion Mösle ganz oben zu stehen. Im Siebenkampf der Frauen wird es jedenfalls ein neues Siegergesicht geben und Chiara Schuler will mit Heimvorteil die 6.000 Punkte knacken.“