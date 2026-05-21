ORF-„kulturMATINEE“ am Pfingstmontag im Burgenland: Europakonzert der Berliner Philharmoniker aus Schloss Esterházy

Wien (OTS) -

Die „kulturMATINEE“ am Pfingstmontag, dem 25. April 2026, um 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON lädt ein zu einem Ausflug ins Burgenland: Nach einer Ausgabe der Dokureihe „Traumschlösser und Ritterburgen“ in Österreichs östlichstem Bundesland, wo die Anlagen Bernstein, Schlaining, Lackenbach, Potzneusiedl und Kittsee im Mittelpunkt stehen, kann das Publikum das diesjährige „Europakonzert der Berliner Philharmoniker – Aus dem Schloss Esterházy“ (9.50 Uhr) erleben. Anschließend an den Kulturvormittag, den Teresa Vogl präsentiert, verbringt Hannelore Elsner als Dolmetscherin Maria Graf im gleichnamigen ORF/ZDF-Spielfilm einen „Sommer im Burgenland“ (11.20 Uhr), der sie auf die Spur der wahren Geschichte ihrer Familie führen.

„Europakonzert der Berliner Philharmoniker – Aus dem Schloss Esterházy“ (9.05 Uhr)

Am 1. Mai 2026 erklang das traditionelle Europakonzert der Berliner Philharmoniker im prachtvollen Haydnsaal von Schloss Esterházy in Eisenstadt. Unter der Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko und mit dem gefeierten Cellisten Gautier Capuçon als Solist setzte das Klassikereignis auch dieses Mal ein kulturelles Zeichen für Europas humanistische Werte und seine reichhaltige musikalische Tradition.

Seit 1991 feiern die Berliner Philharmoniker mit ihrem Europakonzert die Einheit und Vielfalt des Kontinents an bedeutenden kulturhistorischen Stätten – von der Sagrada Familia in Barcelona bis zum antiken Athener Odeon des Herodes Atticus. 2026 kehrte der Event mit Werken von Haydn, Strawinsky, Tschaikowski und Beethoven an die Wiege der Wiener Klassik zurück: jenen Ort, an dem Joseph Haydn fast vier Jahrzehnte wirkte und Beethoven inspiriert wurde.

Für die TV-Bildregie zeichnet Henning Kasten verantwortlich.