FW-Schachner: Hände weg vom Waldfonds – Österreichs Wälder brauchen Schutz statt roter Kürzungspolitik!

Wien/Linz (OTS) -

Die verheerenden Waldbrände in Kärnten und der Steiermark haben einmal mehr gezeigt, wie verletzlich Österreichs Wälder sind. Wenn Waldflächen zerstört, Lebensräume vernichtet und Schutzfunktionen geschwächt werden, braucht es rasche Hilfe, klare Verantwortung und langfristige Wiederaufforstung.

Der Waldfonds war dafür bisher ein wichtiges Instrument. Er unterstützt Wiederaufforstung, Waldbrandprävention, Waldpflege, Biodiversität, echten Umweltschutz und die heimische Forst- und Holzwirtschaft. Eine budgetäre Schwächung dieses Fonds wäre daher ein völlig falsches Signal.

Aus Sicht der Freiheitlichen Wirtschaft ist klar: Wer bei Österreichs Wäldern spart, spart an Heimat, Eigentum, regionaler Wertschöpfung und Versorgungssicherheit. Finanzminister Marterbauer darf den Waldfonds nicht zum Opfer roter Budgetkosmetik machen. Gleichzeitig muss Landwirtschaftsminister Totschnig mehr Durchschlagskraft zeigen und sich in der Bundesregierung klar gegen diese Kürzungspläne stellen.

Dass Wiederaufforstung konkret und bürgernah funktionieren kann, insbesondere nach den aktuellen Waldbränden in der Steiermark und in Kärnten, zeigen auch private Initiativen wie VEENA.at, die gezielt Aufforstungsmaßnahmen unterstützen. Solche Initiativen sind wertvoll und zeigen Einsatz für echte Nachhaltigkeit – sie können die Verantwortung der Bundesregierung aber nicht ersetzen!

René Schachner, Spartenobmann-Stellvertreter Gewerbe und Handwerk sowie Fachverbandsmitglied im Holzbau, hält abschließend fest: „Der Waldfonds ist kein Spielball roter Kürzungspolitik, sondern ein wichtiges Instrument für Wiederaufforstung, Waldbrandprävention, Biodiversität und die heimische Forst- und Holzwirtschaft. Private Initiativen zeigen, dass Verantwortung möglich ist – aber die Bundesregierung darf sich nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Marterbauer muss seine Kürzungspläne zurücknehmen und Totschnig muss sich endlich mit voller Kraft für Österreichs Wälder, unsere Betriebe und unsere Heimat einsetzen.“