Tausende Wiener nutzen ersten Bike Check Day – Premiere wird zum vollen Erfolg

Wien (OTS) -

Der weltweit erste Bike Check Day übertrifft alle Erwartungen: Tausende Wienerinnen und Wiener kamen am 20. Mai, um ihr Fahrrad kostenlos checken zu lassen – und machten die Premiere der Wiener Fahrradmechatroniker zu einem echten Publikumsmagneten. „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wurde und Wien damit sicher in die Fahrradsaison rollt“, so Martin Klima-Sonvilla, Fahrradbeauftragter der Landesinnung Wien der Mechatronik – und man darf sagen: selten wurde so viel geschraubt, gepumpt und gelächelt an einem einzigen Tag.

100 Werkstätten, tausende Checks – Wien im Fahrrad-Fieber

An der Aktion beteiligten sich über 100 Wiener Fahrradwerkstätten – rund zwei Drittel aller Fachbetriebe der Stadt. Tausende Fahrräder wurden den ganzen Tag lang überprüft, vom charmanten Alltagsrad bis zum sportlichen E-Bike mit Anspruch auf Hochleistung. Ziel war es, Sicherheitsmängel frühzeitig zu erkennen und die Räder fit für die Saison zu machen – quasi der „Gesundheits-Check-up“ fürs Stadtverkehrsleben auf zwei Rädern. Beim Bike-Check-Point am Praterstern zeigte sich etwa, was passiert, wenn Wien aufs Rad kommt: ein stetiger Strom an Radfahrern, kurze Wartezeiten, lange Gespräche und jede Menge Fachsimpeln. Zwischen Luftdruck, Bremsentest und Kettencheck entwickelte sich der Platz zum inoffiziellen Treffpunkt der Wiener Radszene.

Sicherheit mit Schraubenschlüssel und Know-how

„Die Fahrradmechatronik-Betriebe Wiens verfügen über das nötige Know-how, um sämtliche Typen – vom Stadtrad über das Rennrad bis hin zum E-Bike – fachgerecht zu warten: Ein simpler Check hilft, mögliche Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen“, betonte Martin Klima-Sonvilla, Fahrradbeauftragter der Landesinnung Wien der Mechatronik. Die Initiative habe eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig professionelle Wartung im Alltag der Radfahrer geworden ist.

Ausblick: Wiederholung schon in Sicht

„Dass der Bike Check Day in dieser Form so eingeschlagen hat, freut uns enorm. Der Erfolg ist so groß, dass wir bereits jetzt eine Neuauflage im kommenden Jahr planen“, so Peter Merten, Innungsmeister der Wiener Mechatroniker: „Ein großes Dankeschön gilt allen teilnehmenden Werkstätten, die mit Fachwissen, Geduld und einer guten Portion Schmieröl dafür gesorgt haben, dass Wien sicher und mit rundlaufenden Rädern in die neue Fahrradsaison gestartet ist.“

Über die Landesinnung Wien der Mechatronik

Die Landesinnung Wien der Mechatronik vertritt die Interessen der rund 1.700 Wiener Mechatronik-Betriebe mit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zentrale Schwerpunkte liegen in der Aus- und Weiterbildung, der Qualitätssicherung sowie der Förderung von Innovation und Fachkräftenachwuchs. Als Teil der Wirtschaftskammer Wien unterstützt die Landesinnung ihre Mitglieder bei wirtschaftlichen, rechtlichen und fachlichen Anliegen und engagiert sich aktiv für die Zukunft der technischen Berufe in Wien.

Weitere Informationen unter mechatronik.at