Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, österreichische Bergrettung und Serbien in „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) -

Das klingt doch großartig: Die Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel wird ab 1. Juli halbiert. Das hat der Nationalrat diese Woche beschlossen. Allerdings ist es für die teuerungsgeplagten Konsumentinnen und Konsumenten dann am Ende doch nur Kleinvieh, das in der Geldbörse kaum Mist machen wird. Dennoch muss diese Maßnahme vom Finanzminister gegenfinanziert werden und das soll mit einer Paketabgabe passieren. Peter Klien beschäftigt sich in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 22. Mai 2026, um 23.25 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON mit den Plänen des Finanzministers.

Die Leistung der österreichischen Bergrettung ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Die freiwilligen Helfer:innen bestreiten jährlich rund 10.000 Einsätze und es werden immer mehr. Denn Hobbyalpinistinnen und -alpinisten versuchen inzwischen sogar mit Flip-Flops die Gipfel zu erklimmen – oft mit katastrophalen Folgen. Peter Klien spricht mit Katharina Straßer über den Leichtsinn im Bergtourismus.

Seit Monaten wird in Serbien gegen den amtierenden Präsidenten Aleksandar Vučić demonstriert. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofvordaches, doch der Unmut richtet sich gegen das gesamte politische System, das nach Meinung von Kritiker:innen von Korruption und eingeschränkter Meinungs- und Pressefreiheit geprägt ist. Weiters ist Serbien seit 2012 Beitrittskandidat der EU, aktuell jedoch mit wenig Aussichten auf Realisierung. „Gute Nacht Österreich“ wirft einen Blick auf Gegenwart und Zukunft des Balkanstaats.