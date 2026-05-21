Karl Ploberger zeigt „Das Paradies daheim“ mit zehn neuen Gartenoasen im Porträt

Wien (OTS) -

Karl Ploberger präsentiert mit „Das Paradies daheim“ am Dienstag, dem 26. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bereits zum siebenten Mal „Die schönsten Gärten Österreichs“. Der Pflanzenflüsterer meldet sich aus dem Barockgarten in Schloss Hof und zeigt in zehn Gartenporträts aus ganz Österreich die Vielfalt der grünen Oasen des Landes. Das Spektrum reicht von einem artenreichen Klimawandelgarten, einem romantischen Rosengarten bis hin zu einem nachhaltigen Naturgarten. Angereichert werden die Schaugeschichten durch allerlei Wissenswertes rund um Gartenkultur und Gartenpflege.

„Das Paradies daheim“ zeigt zehn Gärten in Österreich im Porträt:

Vielfältiger Naturgarten in Tirol: Sabine Sladky-Meraner öffnet in Mils in der Nähe von Innsbruck ihr Gartentor. Durch den Naturgarten der Biologin fließt sogar ein Bächlein. Ein großer Schwimmteich, ein kleiner Tümpel sowie viele wilde Ecken beherbergen eine artenreiche Fauna. Im Gemüsegarten erntet sie selbst angebaute Köstlichkeiten.

Romantischer Terrassengarten in Kärnten: Einen attraktiven Terrassengarten haben sich Isabella Konrad und ihr Mann Günther in Kärnten in Spittal an der Drau geschaffen. Ihre Vision: verträumte Plätze zu schaffen, wo sich Mensch und Tier wohl fühlen. Zentrales Thema ist das Element Wasser und oberstes Gebot im Garten ist ökologisches Gärtnern.

Idyllische Schwimm-Oase in der Steiermark: Ein wahres Naturparadies haben Ingrid und Alexander Moser im steirischen St. Marein im Mürztal zum Leben erweckt. Blickfang im 3.500 Quadratmeter großen Garten ist der Schwimmteich, umrahmt von einer blühenden Rosenhecke. Kunst ist für die beiden ein wichtiges Mittel, um den Garten optisch ansprechend zu vollenden.

Blühender Hügelgarten in Oberösterreich: In Ried im Traunkreis liegt das Gartenparadies von Renate Brunner. In der Gestaltung hat sie auf Hügel gesetzt, die im Garten aufgeschüttet wurden und üppig bepflanzt sind. Der Garten muss für sie natur- und tierfreundlich sein.

Naturparadies mit Asien-Touch, Niederösterreich: Ein asiatisch angehauchtes Gartenparadies hat Bernd Hochwartner im niederösterreichischen Lichtenegg geschaffen. Ein Pavillon mit einem atemberaubenden Ausblick und ein großes Glashaus bereichern den Garten. Außerdem legt er viel Wert auf Nachhaltigkeit, Regenwasser wird gesammelt und viele Steinmauern bieten Unterschlupf und verbessern das Mikroklima.

Üppiges Rosenparadies in Niederösterreich: „Dornröschens Flair“ – das ist der romantische Name von Wilhelmine Buxhofers Rosenparadies im Mostviertel. Die Rosenliebhaberin hat in ihrem Garten mehr als 100 verschiedene Sorten gepflanzt. Ein Spaziergang durch diese Oase ist ein betörendes Dufterlebnis. Aber das ist noch nicht alles – Wilhelmine Buxhofer ist auch eine Liebhaberin von Nutzpflanzen, so kultiviert sie mehr als 100 Pflanzen, die man essen kann.

Lehrreicher Schaugarten in Wien: Ein 1,5 Hektar großes Paradies mitten in Wien Floridsdorf ist der Schaugarten, den Andrea Übinger und Martin Steurer angelegt haben. Biologisches Gärtnern hat hier oberste Priorität, gemulcht wird mit Naturholz aus heimischen Baumarten.

Moderner Seelengarten in der Steiermark: Historie trifft Moderne – das charakterisiert den Garten von Gaby Muhr im steirischen Premstätten. Für sie ist ihr grünes Paradies ihre Kraftquelle. Das spiegelt sich in jedem Detail ihrer liebevollen Gartengestaltung wider.

Artenreicher Exotengarten in Niederösterreich: Palmen, Oliven, Yuccas und Agaven – kaum zu glauben, dass diese mediterranen und exotischen Pflanzen ausgepflanzt in Bad Deutsch-Altenburg gedeihen können. Robert Lackner hat dort einen Klimawandel-Garten angelegt, der ganzjährig attraktiv ist und kaum Bewässerung benötigt.

Verspielter Märchengarten in Niederösterreich: Märchenhaft, verwunschen und verspielt ist der Garten von Eva und Willi Buchner im niederösterreichischen Loosdorf. Architektonische Elemente in Form von mehreren kleinen, liebevollen Gartenhäuschen und viele gemütliche Sitzmöglichkeiten laden zum Entspannen und Verweilen ein.