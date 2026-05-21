„Unverhofft kommt oft“: Gregor Sebergs „Soko Donau“-Comeback als neuer Chef am 26. Mai in ORF 1

Wien (OTS) -

„Unverhofft kommt oft“! Das merkt auch die „Soko Donau“ am Dienstag, dem 26. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON, denn die neue Folge der Jubiläumsstaffel bringt eine ganz besondere Rückkehr mit sich: Gregor Seberg feiert sein Comeback als Helmuth Nowak – und wird dabei auch gleich zum neuen Chef! Eine Pause ist den Top-Cops trotz der aufregenden Neuigkeiten allerdings nicht vergönnt, denn eine Geiselnahme und komplizierte Beziehungsgeflechte halten das Team auf Trab. Robert Finster ist um 21.05 Uhr im „Soko Kitzbühel“-Visier von Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger, wenn in der Dacapo-Folge „Alleingelassen“ ein Haubenkoch ermordet aufgefunden wird.

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„Soko Donau – Unverhofft kommt oft“ (Dienstag, 26. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Paul Matic, Lukas Walcher, Maya Unger, Sabrina Reiter, Jutta Fastian, Noemi Sophia James-Buttinger, Sabine Herget und Michael Edlinger in Episodenrolle; Regie: Sophie Allet-Coche

Helmuth Nowak (Gregor Seberg) ist zurück! Als große Überraschung fürs Team taucht er als neuer Chef der „Soko“ auf – seinen ersten Tag hat er sich jedoch sicherlich anders vorgestellt: Christoph Tillmann (Lukas Walcher) hält seine Geliebte Angie Nemecek (Maya Unger) als Geisel gefangen. Ehefrau Silvia (Sabrina Reiter) hatte ihn zuvor verlassen, nachdem sie von der Affäre Wind bekam. Christoph verortet die Schuld für die Ehekrise bei Angie und fordert für ihre Freilassung ein Gespräch mit seiner Noch-Ehefrau. In Windeseile wird ihr Aufenthaltsort recherchiert, um sie zum Tatort zu bringen – doch Silvia ist nach einem Zahnarzt-Termin unauffindbar. Die Ereignisse überschlagen sich, als plötzlich auch noch Angies Mann Michael (Michael Edlinger) auf der Bildfläche erscheint und sich unbemerkt in das Gebäude einschleichen kann. Ob Nowak seine Feuertaufe besteht?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film, in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds sowie Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Alleingelassen“ (Dienstag, 26. Mai, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly sowie Robert Finster in einer Episodenrolle; Regie: Michi Riebl

Hannes (Heinz Marecek) bekommt Konkurrenz, als das neue Spitzenlokal „6 Senses“ in Kitzbühel eröffnet. Betrieben wird es vom jungen Team rund um Haubenkoch Marc Kupka, der jedoch bald ermordet aufgefunden wird. Kurz darauf wird auch noch sein Kollege Gerhard Ortner erschossen. Zuerst sieht alles nach einer Intrige im Team aus, doch dem „Soko“-Team ist klar: Der Mörder agiert so präzise, er muss ein Profi sein. Bei der Jagd nach dem Unbekannten kommen auch Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) bald selbst in Gefahr.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau“ und „Soko Kitzbühel“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Donau“-Folgen stehen bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo auch zahlreiche weitere Staffeln und „Soko Kitzbühel“-Fälle gestreamt werden können.