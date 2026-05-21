Grüne Wien bringen Lobau-„Milliardenshow“ auf die Straße

Wien (OTS) -

Die Kampagne „Lobau oder Tunnel – auf welcher Seite stehst du?“ (www.lobauodertunnel.at) geht weiter – nachdem in den letzten Wochen auf Plakaten und Social Media das drohende Milliardengrab im Naturschutzpark Lobau in den Fokus gerückt wurde, steigt am Dienstag, 26.5., nun der Auftakt zur zweiten Phase (bis Mitte Juli): Nach dem Vorbild der bekannten Millionenshow bringen die Wiener Grünen die „Milliardenshow“ auf die Straße.

Was bedeutet der Name „Lobau” ursprünglich? Wofür nutzt Wien das Grundwasser der Lobau? Wofür könnten 6 Milliarden Euro sinnvoller eingesetzt werden? – Diese und andere Fragen können Passant:innen im unterhaltsamen Showformat rund um das milliardenschwere Betonprojekt in der Lobau beantworten.

Augenzwinkernde Einladung zu ernstem Thema

„6 Milliarden Euro sollen in der Lobau für eine Autobahn vergaben werden, während Öffis verteuert, Schulen nicht saniert werden und die Menschen in Wien immer mehr unter Druck kommen. Mit der Milliardenshow wollen wir uns mit den Wiener:innen über diese historische Fehlentscheidung in einem unterhaltsamen Rahmen austauschen“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, Parteivorsitzende Grüne Wien, die beim Auftakt auf der Mariahilfer Straße gemeinsam mit Bundessprecherin Leonore Gewessler als Showmaster:innen fungieren. Für die „Kandidat:innen“ gibt es unter anderem Merchandise-Artikel aus der „NOBAU“-Kollektion zu gewinnen. „Lobau oder Tunnel – diese Frage geht uns alle an. Mit der Milliardenshow wollen wir alle Wiener:innen mit einem Augenzwinkern dazu einladen, sich bei diesem wichtigen Thema einzubringen und Stellung zu beziehen“, so Pühringer und Kraus.

AUFTAKT zur Milliardenshow: Dienstag, 26. Mai, ab 16:00 Uhr am Bundesländerplatz auf der Mariahilfer Straße – mit Leonore Gewessler, Judith Pühringer und Peter Kraus.

Die nächsten „Milliardenshow“-Termine (mit Abgeordneten der Wiener Grünen als Moderator:innen):

Do. 28.5. – 16:00 Uhr – Sigmund Freud Park

Di. 2.6. – 16:00 Uhr – Bhf. Wien Mitte

Di. 2.6. – 19:30 Uhr – Wappensaal, Rathaus (Podiumsdiskussion)

Fr. 5.6. – 15:00 Uhr – Mariahilfer Str. / Theobaldg.

Sa. 6.6. – 10:00 Uhr – Yppenplatz

Di. 9.6. – 16:00 Uhr – Schwedenplatz

Do. 11.6. – 16:00 Uhr – Seestadt, Seepark

Di. 16.6. – 17:00 Uhr – Donaukanal, Aspernbrücke

Do. 18.6. – 17:00 Uhr – Karlsplatz beim Brunnen