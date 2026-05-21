Publikum wünscht sich mehr Musik aus Österreich im ORF

Wien (OTS) -

Eine aktuelle, von Marketagent durchgeführte repräsentative Studie zeigt den Wunsch vieler Österreicherinnen und Österreicher nach mehr heimischer Musik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für die Erhebung wurden 1.000 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren befragt.

Mehr als die Hälfte der Befragten spricht sich für mehr österreichische Musik in den ORF-Radios aus (51,5%). Ein ähnlich hoher Anteil wünscht sich auch im Fernsehprogramm des ORF mehr heimisches Repertoire (40,7%). Die Teilnehmer:innen beantworteten die Frage jeweils mit „ja, auf jeden Fall“ oder „ja, eher schon“.

Besonders beliebt sind dabei die Musikrichtungen Pop/Rock (61,9%) sowie Schlager und Volksmusik (25,5%). Darüber hinaus wurden auch Genres wie Klassik (19,3%), Blues/Soul (15,1%) und Jazz (10%) abgefragt.

Eva-Maria Bauer, Präsidentin des Österreichischen Musikrats, weist auf eine Win-Win-Situation bei einer verstärkten Sendung von Musik aus Österreich im ORF hin: „Mit mehr Airplay von heimischer Musik kann der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF kostenneutral gestärkt werden. Zugleich wäre es ein wichtiges Signal im Rahmen der Österreichischen Musikstrategie, um die Musikbranche insgesamt zu stärken, deren Wertschöpfung zu erhöhen und einen Promotion-Effekt für Musikschaffende – Urheber:innen wie auch Interpret:innen – zu erzielen.“

Peter Legat, Musiker und Präsident Austrian Composers Association, führt weiter aus: „Musik aus Österreich zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Vielfalt und Qualität bei Kompositionen und Produktionen aus. Diese lebendige Szene muss mit ihren Werken in den österreichischen Medien entsprechend abgebildet werden.“

AKM-Präsident Peter Vieweger setzt sich seit Jahren für mehr Sichtbarkeit österreichischer Musik im heimischen Rundfunk ein: „Wer österreichische Musik stärkt, stärkt auch den Musikstandort Österreich. Heimische Künstler:innen brauchen mehr Präsenz in den Rundfunkmedien, damit kreative Leistung auch im eigenen Land nachhaltig wahrgenommen und wirtschaftlich getragen werden kann. Die hohe Qualität österreichischer Musik muss sich endlich auch in ihrer Sichtbarkeit und Wertschöpfung widerspiegeln.“

Die aktuell angestrebte Neuordnung der Medienförderung in Österreich bietet weiters die Chance, nicht nur öffentlich-rechtliche Medien, sondern auch private Anbieter zu einer verstärkten Programmierung heimischer Musik in TV, Radio und Onlineangeboten zu führen.

Der Österreichische Musikrat fordert im Hinblick darauf, die öffentliche Medienförderung an einen klar definierten kulturpolitischen Auftrag wie die Förderung von Musik aus Österreich zu koppeln.