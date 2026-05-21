ÖHV-Urlaubsradar Pfingsten: Hohe Reiselust – gerne sehr kurzfristig!

Wien (OTS) -

Die Österreichische Hotelvereinigung hat gemeinsam mit Reppublika mehr als 1.000 Österreicher:innen zu ihren Urlaubsplänen befragt: Laut aktuellem ÖHV-Urlaubsradar planen 30% der Österreicher:innen eine Urlaubsreise zu Pfingsten, weitere 19% sind noch unentschlossen. Damit liegen beide Gruppen über dem Niveau des Vorjahres. „Weil Pfingsten perfekt ist für einen kurzen Tapetenwechsel“, sagt ÖHV-Präsident Walter Veit. „Dass heuer mehr Menschen sicher verreisen und auch mehr damit liebäugeln, zeigt: Da kann noch einiges dazukommen.“

Mehr Nachfrage kurz vor den Feiertagen

Der Anteil derer, die fix zu Hause bleiben, ist spürbar gesunken, von rund 57% auf 51%. „Hotels, die gut sichtbar sind, schnell reagieren und unkompliziert buchbare Angebote ins Schaufenster stellen, erreichen auch noch kurzfristig Gäste“, so Veit. Gerade bei kurzen Reisefenstern werde spontanes Buchen immer wichtiger

Urlaub in Österreich klare Nr. 1

Wer zu Pfingsten verreist, bleibt am liebsten im Land, nämlich fast zwei Drittel der Reisenden. Rund 36 % fahren ins Ausland. „Das ist ein gutes Signal “, betont Veit. Bleiben mehr Gäste hier, profitiert die ganze Region. Innerhalb Österreichs liegen heuer die Steiermark, Salzburg, Kärnten und Oberösterreich vorne.

Jüngere deutlich reisefreudiger

Besonders hoch ist die Reisebereitschaft bei den 15- bis 29-Jährigen: In dieser Altersgruppe planen knapp 40 % einen Urlaub über Pfingsten. „Das zeigt, dass kurze Auszeiten auch bei jungen Menschen gut funktionieren – wenn Angebot, Preis und Buchbarkeit passen“, sagt Veit. Von den 60- bis 69-Jährigen verreisen immerhin 23 %. Auffällig ist der Blick auf die Reiseziele: Während die meisten Altersgruppen klar auf Österreich setzen, zieht es die Mehrheit der Älteren ins Ausland. Für heimische Anbieter bieten also vor allem jüngere Zielgruppen zusätzliches Potenzial.

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