Lotto: Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro in Kärnten

Wien (OTS) -

Entgegen dem Sprichwoert „Das Beste kommt zum Schluss“ kam für eine:n Kärntner:in das Beste gleich am Anfang, denn von den acht Tipps, die sie bzw. er am Mittwoch ins Rennen um den Lotto Sechser schickte, war gleich der erste goldrichtig: Da waren nämlich exakt jene sechs Zahlen angekreuzt, die dann auch aus dem Ziehungstrichter rollten. Es war der einzige Tipp mit den „sechs Richtigen“, und dieser Solo-Sechser brachte, da es sich um eine normale Runde gehandelt hatte, einen Gewinn von genau 1.200.000 Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Jackpot, und da waren gleich sieben Spielteilnehmer:innen erfolgreich. Jeweils rund 25.500 Euro gehen zweimal nach Oberösterreich sowie je einmal nach Niederösterreich, Wien und Kärnten. Dazu erzielten noch zwei Spielteilnehmer:innen, die ihre Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatten, einen Fünfer mit Zusatzzahl.

LottoPlus

Bei LottoPlus ist am Mittwoch ein Sechser ausgeblieben, wodurch die 27 Gewinner:innen eines Fünfers zu höheren Quoten kamen. Auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhielt jede:r von ihnen rund 8.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und diese Chance nahm ein:e Wiener:in wahr. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zaul brachte einen Gewinn von mehr als 360.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 20. Mai 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen