Malerische Auseinandersetzung rund um Care-Arbeit

Wien (OTS) -

Derzeit steht das Foyer der Arbeiterkammer Wien in der Prinz-Eugen-Straße ganz im Zeichen der Wiener Künstlerin Anna Schachinger. Auf einer 30 Meter langen Wandarbeit erstreckt sich Schachingers „Céu Limpo“, (klarer Himmel). Davor sind vier Gemälde schwebend installiert. Gezeigt wird eine malerische Auseinandersetzung mit Sorgearbeit. Die Ausstellung „Erhebung“ ist bis zum 30. Oktober 2026 montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

Auf einem der Bilder halten Frauen Kleinkinder mit ausgestreckten Armen empor. Die Geste erinnert an die Madonna-Ikonografie und wird gleichzeitig radikal umgedeutet: Ihre Gesichter werden von den Schatten der Kinder überzogen. Die Anstrengung der Frauen ist sichtbar. So wird die Überhöhung der Mutterrolle als ideologisches Konstrukt entlarvt. Fürsorge und Pflege sind einerseits schöpferische Kräfte und können doch jederzeit in Überforderung oder überbordende Pflege kippen.

Ins AK Foyer kommen täglich Arbeitnehmer:innen, die bei der AK Hilfe und Beratung suchen. „Die AK Wien möchte in der Beratungshalle ein „Kunstfenster“ für die auf die Beratung wartenden Mitglieder öffnen. Diese Begegnung unserer Mitglieder mit Kunst an diesem Ort ist uns ein besonderes Anliegen“, so AK Direktorin Silvia Hruška-Frank.

AK Wien-Kunstbeirat in neuer Besetzung

Die Ausstellung „Erhebung“ der Wiener Künstlerin Anna Schachinger ist das erste AK Kunstprojekt unter der Begleitung des neu eingesetzten Kunstbeirats, der die Ausstellungsreihe der AK Wien in der Beratungshalle begleitet. Für die AK Wien ist diese Begleitung durch ausgewiesene Kunst-Expert:innen eine wichtige Qualitätssicherung.

Neu im Kunstbeirat sind Heike Eipeldauer, Kuratorin am mumok – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Günther Oberhollenzer, künstlerischer Leiter des Künstlerhaus Wien und Luisa Ziaja, Chefkuratorin an der Österreichischen Galerie Belvedere.