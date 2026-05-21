„Das große Dok-1-Handyexperiment“ mit Lisa Gadenstätter am 27. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Was passiert, wenn man drei Wochen auf sein Smartphone verzichtet? Es hat als kleines Experiment 2025 in einer Schule in Gänserndorf begonnen, im März 2026 wurde es von „Dok 1“ auf breiterer Basis wiederholt – für ganz Österreich. Das Echo war enorm: 72.000 Schülerinnen und Schüler von rund 600 Schulen haben sich für das Experiment angemeldet, knapp 46.000 (45.656) haben dann auch die wissenschaftlichen Befragungen ausgefüllt. Nicht nur in Österreich, denn auch in Deutschland, der Schweiz und Südtirol wollten Jugendliche freiwillig auf ihr Smartphone verzichten. Von der „Bild“-Zeitung bis hin zur „New York Times“ wurde über die Initiative berichtet. Für die aktuelle, 75-minütige Ausgabe „Das große Dok-1-Handyexperiment“ – zu sehen am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – reist Lisa Gadenstätter quer durch Österreich und fragt bei Schülerinnen und Schülern nach: Was hat der Handy- und Social-Media-Verzicht mit ihnen gemacht und wie nutzen sie ihre neu gewonnene Zeit? Über ganz Österreich verteilt sind berührende Projekte entstanden.

Anschließend diskutiert Lisa Gadenstätter in „Wir müssen reden! – Der Talk nach dem ‚Dok-1-Handyexperiment‘“ (21.35 Uhr) live im Studio mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Kommunikationswissenschafterin Desirée Schmuck sowie Zukunfts- und Trendforscher Tristan Horx. Um 22.55 Uhr folgt die ORF-Doku-Premiere „Granfluencer – Wie die Alten Social Media erobern“ über die ältere Generation auf TikTok, Instagram und Co.

„Das große Dok-1-Handyexperiment“ (20.15 Uhr)

Was hat der Handy- und Social-Media-Verzicht mit den Schülerinnen und Schülern gemacht und wie nutzen sie ihre neu gewonnene Zeit? Auf ihrer Reise durch Österreich besucht Lisa Gadenstätter etwa die Mittelschule Andau im Burgenland. Hier schenken die Jugendlichen die Zeit, die sie normalerweise am Smartphone verbringen würden, Menschen in einem Pflegeheim. Es wird gemeinsam gesungen, gekegelt und Stadt-Land-Fluss gespielt. Viele Schulen haben eigene Songs über das Handyexperiment geschrieben – Lisa Gadenstätter besucht stellvertretend für alle das Realgymnasium Schwaz in Tirol und ist bei den ersten Proben dabei. Und am BRG Schloss Wagrain in Oberösterreich, einer Vorreiter-Schule in Sachen Digitalisierung, fragt sie nach, ob man dennoch auf das Smartphone verzichten kann und wo, vor allem für die Lehrkräfte, die Probleme liegen. Außerdem zeigt Lisa Gadenstätter in ihrer „Dok 1“ viele Videos, die ihr junge Menschen zugeschickt haben. Die Jugendlichen erzählen darin offen und ehrlich von ihrem Smartphone-Gebrauch, sie zeigen Lisa ihre Bildschirmzeiten, die teilweise bis zu 19 Stunden pro Tag betragen, und geben Einblicke in die Probleme und Vorteile des Verzichts auf Social Media.

In „Dok 1“ werden auch die wissenschaftlichen Ergebnisse des Experiments präsentiert. Oliver Scheibenbogen vom Anton-Proksch-Institut hat Zehntausende Fragebögen ausgewertet und zeichnet ein ernüchterndes Bild davon, was ein übermäßiger Smartphone-Gebrauch mit jungen Menschen machen kann. „Dok 1“ zeigt Einblicke in die Seelen von jungen Menschen, die uns alle zum Nachdenken anregen sollten.

Lisa Gadenstätter über „Das große Dok-1-Handyexperiment“:

„Ich habe Hunderte Videos von Jugendlichen und Lehrkräften zugeschickt bekommen, von denen viele auch in ‚Dok 1‘ zu sehen sind. Ein Experiment in dieser Größenordnung kann auch nur dann funktionieren, wenn es engagierte Lehrkräfte gibt. Die letzten Monate haben gezeigt, wie viele wir davon in Österreich haben. Sie haben mit viel Engagement ihre Schülerinnen und Schüler durch die drei Wochen ohne Smartphone begleitet. Dafür ein großes Dankeschön. Ebenso großartig habe ich gefunden, dass sich einige Betriebe bei mir gemeldet haben – von Verkehrsbetrieben über Kletterhallen bis hin zu Kinoketten – die das Experiment unterstützt und Jugendliche z. B. gratis klettern ließen oder Kinoabende verlost haben.“

„Wir müssen reden!“ – Der Talk nach dem „Dok-1-Handyexperiment“ (21.35 Uhr)

Nach dem „Dok-1-Handyexperiment“ diskutieren live im Talk mit Host und Dokumentarfilmerin Lisa Gadenstätter u. a. Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Kommmunikationswissenschafterin Desirée Schmuck sowie Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx über die im Experiment gemachten Erfahrungen und folgende Fragen: Was muss sich bei Social Media und Smartphone-Regeln ändern – und zwar sofort? Welche Hausaufgaben bekommt die Politik mit auf den Weg? Und: Was bedeutet all das für das geplante Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige?

„Granfluencer – Wie die Alten Social Media erobern“ (22.25 Uhr)

Mit 90 zu alt für TikTok, Instagram und Co? Sogenannte „Granfluencer“ haben Millionen Follower und begeistern – mit Glitzer-Rollator, als modischer Paradiesvogel oder singend auf dem Treppenlift – Fans aller Altersgruppen. Die ORF-Doku-Premiere „Wie die Alten Social Media erobern“ erzählt von Menschen im höheren Alter, die mit dem Klischee brechen, dass soziale Medien nur etwas für die junge Generationen sind und diese auch in Sachen Frauenrechte, Pro-Age-Bewegung oder unbeschwertes Leben nutzen. Granfluencer erobern in den sozialen Medien die Herzen ihrer Follower. Andrés Garcia-Carro posiert mit 92 Jahren als modischer Paradiesvogel „The Spanish King“. Die 90-jährige ehemalige Regisseurin und Schauspielerin Angela Collins lässt sich von ihrem Enkel singend am Treppenlift oder beim Tanzen im Wohnzimmer filmen. Licia Fertz setzt sich mit 94 Jahren als „BuongiornoNonna“ am Glitzer-Rollator für Frauenrechte ein. Günther Krabbenhöft lädt mit 79 Jahren als ältester Hipster Berlins zum Partyleben in der Techno-Szene ein. Und Caroline Ida erfindet sich mit vergleichsweise jungen 64 Jahren neu als überzeugte Pro-Age-Aktivistin.