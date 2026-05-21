Onkologische Ambulanz Baden wird vom UK Wiener Neustadt-Hochegg betreut

St. Pölten (OTS) -

Die Onkologische Ambulanz am Standort Baden wird seit 1. Jänner 2026 vom Team der Klinischen Abteilung Innere Medizin III – Hämatologie und internistische Onkologie unter der Leitung von Primaria Birgit Grünberger, Universitätsklinikum Wiener Neustadt-Hochegg, betreut.

„Unser Ziel ist es, allen Patientinnen und Patienten Zugang zu einer bestmöglichen medizinischen Versorgung zu bieten – unabhängig vom Wohnort. Die neue Zusammenarbeit sichert die ambulante onkologische Versorgung langfristig, schafft stabile Strukturen und bündelt die Expertise innerhalb der NÖ Landesgesundheitsagentur optimal“, so der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Da das Landesklinikum Baden über keine eigene onkologische Fachabteilung verfügt, stellt die enge Kooperation mit dem UK Wiener Neustadt-Hochegg eine nachhaltige Stärkung des Angebots dar. Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte sowie Mitarbeitende der medizinischen Administration aus dem onkologischen Team des Universitätsklinikums werden künftig in Baden tätig sein. So wird ein zuverlässiger und kontinuierlicher Betrieb gewährleistet. Die Ambulanz in Baden versorgt seit jeher Menschen weit über das unmittelbare Einzugsgebiet hinaus. Das bleibt auch mit der neuen Struktur der Onkologischen Ambulanz und des ambulanten Therapiebereichs des UK Wiener Neustadt-Hochegg im LK Baden-Mödling am Standort Baden unverändert.

„Mit dieser Zusammenarbeit schaffen wir verlässliche Strukturen und sorgen dafür, dass Patientinnen und Patienten, unabhängig von ihrem Wohnort, in Baden weiterhin Zugang zu kompetenter, moderner und wohnortnaher onkologischer Betreuung haben“, betonen beide Kliniken.

Die enge Zusammenarbeit orientiert sich an bereits bewährten Modellen innerhalb der Landesgesundheitsagentur. Ein Beispiel dafür ist das Klinische Institut für Physikalische Medizin, Rehabilitation & Arbeitsmedizin Thermenregion des UK Wiener

Neustadt-Hochegg, das die Standorte Neunkirchen und Baden seit Jahren erfolgreich betreut und so eine stabile, qualitätsgesicherte Versorgung gewährleistet. Auch in der Onkologie soll durch die Kooperation ein vergleichbarer Synergieeffekt erreicht werden, der die Teams entlastet und die medizinische Qualität langfristig absichert.

Weitere Informationen beim NÖ LGA Medienservice, [email protected] oder bei Mag. Doris Pichlbauer, Pressekoordinatorin Universitätsklinikum Wiener Neustadt, Mobil: +43 676 85850 34020, E-Mail: [email protected]