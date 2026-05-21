„Bewusst gesund“: Neuer Ratgeber zu Essstörungen

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 23. Mai 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Robotersäge optimiert Knieoperation

Das Kniegelenk ist das größte Gelenk mit den kräftigsten Bändern, aber mit der höchsten Verletzungsgefahr. Rund 23.000 künstliche Kniegelenke werden jährlich in Österreich implantiert. Um ein zufriedenstellendes Operationsergebnis zu erzielen, bedarf es einer optimalen Planung und Ausführung des Eingriffs, der auf die jeweilige Anatomie und den Lebensstil der Patientinnen und Patienten abgestimmt ist. Ein robotergestütztes System ermöglicht dabei eine noch individuellere und präzisere Behandlung. Gestaltung: Andreas Leitner

Studiogespräch: Neuer Ratgeber zu Essstörungen

Essstörungen zählen – neben Asthma und Adipositas – zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Jugendalter. Umso wichtiger ist es, Betroffene und ihre Angehörigen frühzeitig über das komplexe Krankheitsbild aufzuklären. Denn je besser Warnsignale erkannt werden, desto schneller kann professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig sind Essstörungen noch immer stark tabuisiert: Viele Betroffene schämen sich oder ziehen sich zurück. Andreas Karwautz, Leiter der Ambulanz für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der MedUni Wien, ist zu Gast in „Bewusst gesund“. Er möchte mit seinem neuen Ratgeber „Essstörungen. Erkennen – verstehen – überwinden“ nicht nur informieren, sondern auch Verständnis fördern, Vorurteile abbauen und Mut machen, offen über das Thema zu sprechen.

Bewegung als Lebenselixier

Solange es die Sportwissenschaft gibt, wollen Forschende bestätigen, was jeder Mensch im Grunde weiß: Bewegung ist gesund. Bereits in den 1940er Jahren wurde nachgewiesen, dass Busfahrer ein doppelt so hohes Sterberisiko haben wie Schaffner, die bis zu 500 Stufen pro Tag in den Stockbussen zurückgelegen. Aktuelle Studien belegen, dass sich mit 8.000 bzw. 10.000 Schritten täglich das Risiko, innerhalb eines Jahres zu sterben, halbiert. Gestaltung: Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Lungenhochdruck

Unser Herz pumpt Blut nicht nur durch den gesamten Körper, sondern auch durch die Lunge. Dort wird das Blut mit Sauerstoff versorgt. Wenn der Druck in diesen Lungengefäßen dauerhaft ansteigt, spricht man von Lungenhochdruck. Das belastet das Herz, weil es mehr Kraft aufbringen muss. Warum Lungenhochdruck aber oft erst spät diagnostiziert wird und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Wasabi aus dem Burgenland

Wasabi wird aufgrund seiner Schärfe auch als japanischer Meerrettich bezeichnet. In Österreich ist dieser vor allem als grüne Paste bekannt, die zu Sushi gereicht wird. Doch Wasabi ist weit mehr als nur eine Beilage: Die Pflanze gilt als gesundheitsförderndes Kraftpaket mit antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften. In der japanischen Küche wird vor allem die Wurzel verwendet, aber auch die Blätter der Pflanze sind essbar. In einer hochmodernen Indoor-Farm im Burgenland kultiviert man nun auch hierzulande echten Wasabi. Durch die Nutzung der gesamten Pflanze werden wertvolle Wirkstoffe aus Wurzel, Stängeln und Blättern effizient gewonnen. Diese innovative und ressourcenschonende Art des Anbaus könnte eine zukunftsweisende Antwort auf den Klimawandel darstellen und eine nachhaltige regionale Versorgung mit weiteren pflanzlichen Lebensmitteln garantieren. Gestaltung: Daniel Thalhamer