ASFINAG: Langes Pfingstwochenende bringt nächste Reisewelle

Wien (OTS) -

Mit Pfingsten und dem arbeitsfreien Pfingstmontag steht neuerlich ein langes Wochenende mit starkem Reiseverkehr in Richtung Süden und Südosten vor der Tür. Im benachbarten Bayern und Baden-Württemberg beginnen zudem die zweiwöchigen Pfingstferien. Bereits ab Freitagmittag wird in Österreich daher die erste Reisewelle Richtung Süden spürbar sein. Da diese in den Ballungsräumen mit dem Berufsverkehr zusammenfällt, erwartet die ASFINAG hier die ersten Staus.

Am Samstag, dem normalerweise stärksten Reisetag, ist bereits ab den frühen Morgenstunden und bis zum frühen Abend mit starkem Verkehr auf den Transitrouten zu rechnen. Das betrifft besonders die A 1 West-, A 4 Ost-, A 9 Pyhrn- und A 10 Tauernautobahn. Auch auf der Tiroler A 12 Inntal- und A 13 Brennerautobahn in Richtung Italien, sowie nach Slowenien und Ungarn ist dichtes Verkehrsaufkommen zu erwarten. In die Gegenrichtungen wird umgekehrt am Montag ab Mittag die Rückreisewelle einsetzen.

Staugefahr besteht im speziellen vor den Baustellen auf den Transitrouten. Insbesondere auf der Brennerautobahn vor der Luegbrücke und auf der Pyhrnautobahn vor den Baustellenbereichen bei Windischgarsten (Oberösterreich) und Kammern (Steiermark) kann es auch zu längeren Wartezeiten kommen. Im Raum Graz ist aufgrund einer Baustelle zwischen dem Plabutschtunnel und dem Knoten Graz-West zudem am Freitagnachmittag bei Überlagerung von Reise- und Pendlerinnen- und Pendlerverkehr mit Staus und Blockabfertigungen bis Gratkorn zu rechnen.

Vorinformation: Sperre der Brennerautobahn am 30. Mai 2026

Am 30. Mai 2026 kommt es aufgrund einer angemeldeten Versammlung auf der A 13 Brennerautobahn bei Matrei am Brenner zu einer umfangreichen Verkehrssperre des gesamten Brennerkorridors in Tirol. Konkret ist es wegen der Sperre am 30. Mai zwischen 11 und 19 Uhr für den Durchzugsverkehr nicht möglich, den Brennerkorridor in beide Richtungen zu nutzen. Somit muss Tirol großräumig umfahren werden. Die A 13 Brennerautobahn zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner wird in beide Fahrtrichtungen zwischen 11 und 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die An- und Abreise nach bzw. aus Tirol ist allerdings weiterhin möglich. Als zentrale Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in den Ortschaften entlang der Sperr-Route werden am 30. Mai aber auch die B 182 Brennerstraße sowie der L 38 Ellbögener Straße für den Durchzugsverkehr gesperrt. Ausgenommen von dem Fahrverbot sind lediglich Ziel- oder Quellverkehr. Auch die B 183 Stubaitalstraße ist nur für den Ziel- oder Quellverkehr nutzbar. Am 30. Mai 2026 ist allerdings mit erheblichen Verkehrsverzögerungen zu rechnen. Es wird daher empfohlen, eine An- oder Abreise an diesem Tag zu vermeiden. Alle wesentlichen Infos dazu stellt das Land Tirol auf der Website www.tirol.gv.at/brennersperre zur Verfügung.

Tipp: Wir empfehlen vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.

Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter routenplaner.asfinag.at