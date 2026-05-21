AVISO! Einladung zur PK: "FPÖ-Politik wirkt! Hin zur Heimat statt Multi-Kulti-Holzweg"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema "FPÖ-Politik wirkt! Hin zur Heimat statt Multi-Kulti-Holzweg“ mit FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors einzuladen.





Titel: FPÖ-Politik wirkt! Hin zur Heimat statt Multi-Kulti-Holzweg





Redner: FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors





Zeit: Dienstag, 26. Mai 2026 n. Chr., 10.30 Uhr





Ort: FPÖ NÖ Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal





Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 25. Mai 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.