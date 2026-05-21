- 21.05.2026, 10:08:03
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AVISO! Einladung zur PK: "FPÖ-Politik wirkt! Hin zur Heimat statt Multi-Kulti-Holzweg"
Pressekonferenz am 26. Mai um 10.30 Uhr mit LAbg. Andreas Bors
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema "FPÖ-Politik wirkt! Hin zur Heimat statt Multi-Kulti-Holzweg“ mit FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors einzuladen.
Titel: FPÖ-Politik wirkt! Hin zur Heimat statt Multi-Kulti-Holzweg
Redner: FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors
Zeit: Dienstag, 26. Mai 2026 n. Chr., 10.30 Uhr
Ort: FPÖ NÖ Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 25. Mai 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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