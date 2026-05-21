„G’sund in Österreich“ mit Dr. Christine Reiler zum Thema „Grün als Kraftquelle“

Wien (OTS) -

Ärztin und Moderatorin Dr. Christine Reiler lädt zu einer ebenso inspirierenden wie überraschenden Entdeckungsreise durch Österreich, bei der die Natur selbst zur Heilkraft wird. In eindrucksvollen Begegnungen und wissenschaftlich fundierten Einsichten zeigt sie in der aktuellen, von Daniel Thalhamer gestalteten „G’sund in Österreich“-Ausgabe „Grün als Kraftquelle“ am Dienstag, dem 26. Mai 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wie sehr Umgebung und Ernährung das Wohlbefinden beeinflussen – und warum der sogenannte „grüne Daumen“ weit mehr ist als ein Freizeitvergnügen.

Gemeinsam mit Biogärtner Karl Ploberger geht Christine Reiler der tiefen Verbindung zwischen Garten und Körper auf den Grund. Was fruchtbarer Kompost für den Boden leistet, übernimmt ein vielfältiges Darmmikrobiom für den Menschen: Es schenkt Energie und Vitalität. Der Garten erweist sich zudem als Fitnessstudio unter freiem Himmel – Bewegung zwischen Pflanzen und Beeten mobilisiert die Gelenke, stärkt den Körper und kann, wie aktuelle Studien nahelegen, sogar dem geistigen Abbau entgegenwirken. Gartenarbeit erhält damit eine neue Bedeutung im Kampf gegen Demenz.

Die Reise führt weiter zu einigen Höhepunkten der Botanik: Von einer exotischen Wasabizucht im Burgenland bis zum traditionsreichen Zitronenanbau in Kärnten. Gemeinsam mit einer Phytotherapeutin erkundet Christine Reiler die moderne Pflanzenheilkunde. Welche Kräuter lindern welche Beschwerden? Und wie lässt sich dieses Wissen direkt in der Küche nutzen, um mit einer pflanzenbasierten Ernährung das Risiko für viele Erkrankungen zu senken?

Neben der Ernährung rückt die Psychologie des Grüns in den Fokus. In Krisenzeiten werden städtische Grünflächen zum sozialen Anker und helfen bei Einsamkeit. Die Initiative „Outdoor Against Cancer“ beweist zudem eindrucksvoll, wie Bewegung in der Natur den Heilungsprozess bei schweren Erkrankungen unterstützen kann. Selbst die Farbe Grün wirkt sich positiv auf Körper und Geist aus: Jüngste Erkenntnisse zeigen, wie grünes Licht Schmerzen lindern kann und warum Klinikgärten die Genesungszeit von Patientinnen und Patienten messbar verkürzen können.

Vom biologischen Abbauprozess in der Pflanze, der als Vorbild für die Pharmakologie dient, bis hin zur beruhigenden Wirkung grüner Krankenhauszimmer: „G’sund in Österreich“ schlägt die Brücke zwischen traditioneller Heilkunst und moderner Wissenschaft. „Grün als Kraftquelle“ ist eine Einladung, die Natur neu zu entdecken – als unseren vielleicht wichtigsten Partner für ein gesundes Leben.