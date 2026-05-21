Eugendorfer Fitnessplatzerl – Der Parcours

Eugendorf (OTS) -

Entlang der beliebten Eugendorfer Laufstrecke 4 erstreckt sich auf rund 4,2 Kilometern ein abwechslungsreicher Rundweg mit insgesamt neun Übungsstationen – frei zugänglich und kostenlos für alle.

Raus aus dem Alltag – rein ins Training

Ein besonderer Vorteil: Der Parcours hat keinen fixen Start- oder Endpunkt. Nutzerinnen und Nutzer können jederzeit und an jeder beliebigen Station einsteigen. Jede der Stationen ist mit einer übersichtlichen Tafel ausgestattet, auf der sich ein QR-Code befindet. Dieser führt direkt zu einem passenden Warm-up sowie zu der jeweiligen Übung. „Der Eugendorfer Fitnessparcours ist ein innovatives Angebot für Einheimische und Gäste gleichermaßen. Er zeigt, wie moderne Technologien und Bewegung in der Natur sinnvoll kombiniert werden können. Solche Angebote stärken Eugendorf als aktive Freizeitdestination und erweitern das touristische Angebot um ein attraktives, ganzjährig nutzbares Bewegungsformat,“ ist Bettina Schmidt, Geschäftsführerin Tourismusverband Eugendorf, überzeugt.

Eugendorfer Ganzkörpertraining

Die Trainingsstationen decken neun unterschiedliche Fitnesskategorien ab – darunter beispielsweise Beinkräftigung, Core-Training oder Armübungen. Die Inhalte variieren und rotieren regelmäßig, wodurch stets neue, maßgeschneiderte Trainingseinheiten entstehen. So wird ein interaktives und sportwissenschaftlich fundiertes Ganzkörpertraining ermöglicht, das sowohl effektiv als auch abwechslungsreich ist. Gerhard Schönbauer, Obmann des Tourismusverband Eugendorf und Eigentümer des Traditionshauses „Der Holznerwirt“, weiß: „Viele unserer Gäste suchen im Urlaub oder beim Wochenendausflug nach Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen. Deie Eugendorfer Fitnessplatzerl sind dafür ideal. Man kann direkt vom Gasthaus aus loslaufen, die Strecke genießen und unterwegs ein paar Übungen machen. Wir empfehlen den Parcours gerne, weil er Bewegung, Natur und Genuss perfekt verbindet.“

Die Strecke führt an zahlreichen bekannten Punkten in Eugendorf vorbei, darunter der Recyclinghof, das Sportzentrum, die Hammermühle, die Ederkapelle sowie die Gasthäuser Gastagwirt und Gschirnwirt, bevor sie wieder zum Ausgangspunkt zurückführt.

Dein persönliches Fitness-Abenteuer

Der Parcours überzeugt durch seinen niederschwelligen Zugang: Alles, was benötigt wird, ist ein Smartphone. Vor jeder Station befindet sich ausreichend Platz zur Durchführung der Übung. Zusätzlich sind die Tafeln mit praktischen Handyhalterungen ausgestattet, sodass die Hände während des Trainings frei bleiben. Zwischen den einzelnen Stationen kann das Tempo individuell gewählt werden – ob Sprinten, Laufen oder gemütliches Spazieren. Auch Robert Bimminger, Bürgermeister von Eugendorf, zeigt sich begeistert: „Mit den Eugendorfer Fitnessplatzerl schaffen wir ein modernes Bewegungsangebot für alle Generationen. Der Parcours verbindet Natur, Sport und digitale Unterstützung auf eine einfache und unkomplizierte Weise. Mir ist besonders wichtig, dass Bewegung für jede und jeden kostenlos und jederzeit möglich ist – egal ob für Einsteiger, Sportvereine, Familien oder ambitionierte Sportler.“

Dank drei wählbarer Trainingslevels ist das Angebot für alle Altersgruppen und Fitnessniveaus geeignet – vom Anfänger bis zum Profi.

OUTWORX macht das Fitnessparcours-Erlebnis interaktiv

Die digitale Umsetzung des Angebots in Eugendorf erfolgt durch das Salzburger Unternehmen OUTWORX – Bewegung & Gesundheit. Mit der QRTrainer-Plattform schafft OUTWORX einen einfachen Zugang zu modernen Trainingsinhalten: So verbindet das Unternehmen Bewegung, Gesundheit und digitale Innovation auf einfache und praxisnahe Weise.

Bewegung, die Spaß macht

Es ist geplant, das digitale Fitnessangebot in Eugendorf weiter auszubauen. Künftig sollen zusätzliche Inhalte wie Schulsportprogramme und spezifische Lauftrainings in die App integriert werden, um das Bewegungsangebot noch breiter und attraktiver zu gestalten.