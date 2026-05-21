ORF RadioKulturhaus: „Loew – Lebenswege einer jüdischen Familie“ mit David und Paul Gulda am 28. Mai

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 28. Mai liest David Gulda im ORF RadioKulturhaus aus seinem Familienepos „Loew – Lebenswege einer jüdischen Familie“, am Klavier begleitet von seinem Bruder Paul Gulda. Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr.

David Gulda ist der ältere Sohn des Pianisten Friedrich Gulda und der Schauspielerin Paola Loew. In seinem Buch „Loew – Lebenswege einer jüdischen Familie“ begibt er sich auf eine Spurensuche, die über zwei Jahrhunderte und mehrere Kontinente führt. Mithilfe von sorgfältig recherchierten Fakten und fiktionalen Elementen entfaltet er die Geschichte einer jüdischen Familie im Spannungsfeld von religiöser Tradition, bürgerlicher Säkularisierung und den politischen Umbrüchen vom Beginn des 19. bis ins ausgehende 20. Jahrhundert. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem Pianisten Paul Gulda, erzählt er im ORF RadioKulturhaus die Familiengeschichte mit musikalischen Interventionen.

„Loew – Lebenswege einer jüdischen Familie“ findet am 28. Mai im ORF RadioKulturhaus statt, Beginn ist um 20.00 Uhr. Der Eintritt beträgt EUR 24,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).