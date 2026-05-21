Energie-Events: Flexibilitäten im Strommarkt

Wien (OTS) -

Am 20. Mai 2026 fand in Wien das Seminar „Flexibilitäten im Strommarkt“ statt. Die Veranstaltung bot eine Plattform für Expert:innen aus Energiewirtschaft, Netzbetrieb und Regulierung, um aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für die Integration von Flexibilitäten in das Stromsystem zu diskutieren. Die Vorträge spannten einen Bogen von regulatorischen Neuerungen über technische Innovationen bis hin zu wirtschaftlichen Geschäftsmodellen – und zeigten auf, wie Österreich die Energiewende durch intelligente Netznutzung, Speicherlösungen und neue Marktmechanismen vorantreibt. Mit über 56.400 km Stromleitungen und einer installierten PV-Leistung von 2.045 MW (Stand April 2026) steht Netz NÖ vor der Herausforderung, die stark steigende Nachfrage nach Netzanschlüssen – insbesondere für Batteriespeicher (aktuell Anfragen für 6.000 MW) und Rechenzentren (1.800 MW) – zu bewältigen. „Aber auch in fast allen anderen Sektoren gibt es Herausforderungen, wo genau bei solchen Events mit intensiven, konstruktiven Diskussionen Lösungen gefunden werden können“ , so der Programmchef Martin Seidl von der connesso energy GmbH.

Fazit: Flexibilität als Treiber der Energiewende

Das Seminar zeigte: Flexibilitäten sind eine Notwendigkeit, um die Energiewende in Österreich erfolgreich zu gestalten. Die kombinierte Nutzung von Speichern, flexiblen Netzanschlüssen, V2G und marktgestützten Mechanismen bietet enorme Potenziale für:

Netzstabilität (Vermeidung von Engpässen und Blackouts).

(Vermeidung von Engpässen und Blackouts). Kosteneffizienz (Reduktion von Netzausbaukosten durch intelligente Steuerung).

(Reduktion von Netzausbaukosten durch intelligente Steuerung). Marktintegration (neue Geschäftsmodelle für Prosumer, Aggregatoren und Speicherbetreiber).

(neue Geschäftsmodelle für Prosumer, Aggregatoren und Speicherbetreiber). Klimaneutralität (Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien).

Lukas Pawek, Veranstalter der Energie-Events schließt mit: „Es zeigt sich, dass noch viel zu tun ist und solche verbindenden Veranstaltungen, die alle Bereiche der Energiebranche einbeziehen, uns dem Ziel echter Energie-Unabhängigkeit weiterbringen. Wir als Eventagentur mit der Spezialisierung auf die Energiewende stehen bereit. Am 3. Juni geht’s thematisch deshalb gleich weiter mit einer immer größer werdenden Herausforderung – Wie man für Kraftwerksprojekte noch Netzkapazitäten findet." Weitere Infos: www.energie-events.at/event/seminar-netzanschluss-konzeption-technische-planung-2026

Über das Event

Die Programmgestaltung erfolgte durch Martin Seidl und wurde von Energie-Events organisiert und den Verbänden Kleinwasserkraft Österreich und Bundesverband Photovoltaic Austria als Kooperationspartner ermöglicht. Vortragende: Martin Seidl (connesso), Elena Reisert (E-Bridge), Gerald Kalt (E-Control Austria), Christoph Maier (Netz NÖ), Klara Maggauer (AIT), Martin Ursprung (APG) und Kurt Leonhartsberger (IMPEECT).

Weitere Informationen zu den einzelnen Vorträgen und Fotos: www.energie-events.at