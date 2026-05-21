  • 21.05.2026, 09:26:02
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Österreichische Plattform Patient:innensicherheit: Neue Universitätslehrgänge zur Patient:innensicherheit an der MedUni Wien

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Plattform Patient:innensicherheit begrüßt die neuen Universitätslehrgänge „Patient:innensicherheit im Gesundheitswesen“ an der Medizinischen Universität Wien als wichtigen Schritt, um Patient:innensicherheit dauerhaft in der akademischen Ausbildung von Gesundheitsfachkräften zu verankern. Ab Oktober 2026 bietet die MedUni Wien zwei berufsbegleitende Programme an. Die Anmeldefrist läuft jeweils bis 26.06.2026.

Dr. Brigitte Ettl, Past-Präsidentin der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit und Lehrgangsleiterin, unterstreicht die Bedeutung der akademischen Verankerung: „Wissen schützt. Und Wissen, das in die Praxis getragen wird, rettet Leben.“

„Patient:innensicherheit braucht strategisches Denken, interdisziplinären Dialog und wissenschaftliche Exzellenz“, betont ap. Prof. Priv.-Doz. DDr. Michael Wagner, Präsident der Österreichischen Plattform Patient:innensicherheit und Lehrgangsleiter an der MedUni Wien.

Universitätslehrgänge Patient:innensicherheit

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