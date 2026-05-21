AVISO PK - Vienna Pride 2026: SICHTBAR seit 1996

Wien (OTS) -

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz geben Katharina Kacerovsky-Strobl, Geschäftsführerin der Stonewall GmbH und Veranstalterin von Vienna Pride, Ann-Sophie Otte, die Obfrau der HOSI Wien, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS), und SPÖ-Gemeinderätin Susanne Haase Einblick in die wichtigsten Highlights der kommenden Vienna Pride

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

Datum: Dienstag, 26.5.2026, um 10:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien