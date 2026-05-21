- 21.05.2026, 09:20:32
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AVISO PK - Vienna Pride 2026: SICHTBAR seit 1996
Vienna Pride 29. Mai bis 14. Juni: Präsentation des Programms
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz geben Katharina Kacerovsky-Strobl, Geschäftsführerin der Stonewall GmbH und Veranstalterin von Vienna Pride, Ann-Sophie Otte, die Obfrau der HOSI Wien, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS), und SPÖ-Gemeinderätin Susanne Haase Einblick in die wichtigsten Highlights der kommenden Vienna Pride
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!
Datum: Dienstag, 26.5.2026, um 10:30 Uhr
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Vienna Pride
Telefon: +43 677 634 040 41
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.viennapride.at
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