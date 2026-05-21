ÖAMTC: Akute Staugefahr rund um die A23 am Sonntag

Wien (OTS) -

Wegen der Fertigstellung des noch zu sanierenden Freilandbereichs im Knoten Prater befürchten die ÖAMTC-Expert:innen erhebliche Staus am Wochenende (23. bis 25. Mai) in Fahrtrichtung Süden.

Von Samstag, 22:00, bis Montag, 05:00 Uhr, stehen im Bereich Knoten Prater Richtung Graz durchgehend nur ein Fahrstreifen sowie die Bypassspur Richtung St. Marx zur Verfügung. Staus werden laut ÖAMTC weit auf die Wiener Nordrand Schnellstraße (S2), die Donaustadtstraße und die Donauufer Autobahn (A22) bis zum Tunnel Kaisermühlen zurückreichen. Autofahrende müssen deutlich längere Fahrzeiten einplanen.

Der Club empfiehlt, diesen Abschnitt am Sonntag unbedingt zu meiden. Aber auch auf den übrigen Donaubrücken wird es laut ÖAMTC zu Verzögerungen kommen. Vor allem die Nordbrücke wird überlastet sein.

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Lasser/Römer

