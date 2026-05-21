  • 21.05.2026, 08:58:32
  • /
  • OTS0018

ÖAMTC: Akute Staugefahr rund um die A23 am Sonntag

Ab Samstagnacht Sperre von Fahrstreifen Richtung Süden

Wien (OTS) - 

Wegen der Fertigstellung des noch zu sanierenden Freilandbereichs im Knoten Prater befürchten die ÖAMTC-Expert:innen erhebliche Staus am Wochenende (23. bis 25. Mai) in Fahrtrichtung Süden.

Von Samstag, 22:00, bis Montag, 05:00 Uhr, stehen im Bereich Knoten Prater Richtung Graz durchgehend nur ein Fahrstreifen sowie die Bypassspur Richtung St. Marx zur Verfügung. Staus werden laut ÖAMTC weit auf die Wiener Nordrand Schnellstraße (S2), die Donaustadtstraße und die Donauufer Autobahn (A22) bis zum Tunnel Kaisermühlen zurückreichen. Autofahrende müssen deutlich längere Fahrzeiten einplanen.

Der Club empfiehlt, diesen Abschnitt am Sonntag unbedingt zu meiden. Aber auch auf den übrigen Donaubrücken wird es laut ÖAMTC zu Verzögerungen kommen. Vor allem die Nordbrücke wird überlastet sein.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright