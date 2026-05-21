Wenn Monster Herzen zeigen: LORDI unterstützt das TierQuarTier mit einer Tierpatenschaft

Wien (OTS) -

Im Zuge des diesjährigen Eurovision Song Contest 2026 durfte Wien nicht nur internationale Musikstars begrüßen, sondern auch ein ganz besonderes Zeichen für den Tierschutz erleben: Die finnische Kultband Lordi unterstützt ab sofort das TierQuarTier mit einer Tierpatenschaft.

Die Band, die weltweit für ihre spektakulären Monsterkostüme und ihren unverwechselbaren Hard-Rock-Sound bekannt ist, zeigte während ihres Aufenthalts in Wien vor allem eines: ein großes Herz für Tiere. LORDI hatte das TierQuarTier selbst kontaktiert, um ihre Unterstützung für den Tierschutz anzubieten. Daraus entstand schließlich eine Tierpatenschaft, über die sich das Team des TierQuarTiers besonders freut.

„Hinter den beeindruckenden Monsterkostümen stecken unglaublich herzliche Menschen mit einer großen Liebe zu Tieren. Dass sich eine international bekannte Band wie LORDI aktiv für den Tierschutz einsetzen möchte und auf uns zugekommen ist, bedeutet uns wirklich sehr viel“, freut sich Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers.

Tierpatenschaften leisten einen wichtigen Beitrag für den Alltag der Tiere im Tierheim. Sie helfen dabei, die Versorgung und Betreuung der Hunde, Katzen und Kleintiere sicherzustellen. Von hochwertigem Futter über medizinische Versorgung bis hin zu Beschäftigungsmöglichkeiten und einem möglichst stressfreien Aufenthalt im Tierheim.

Gerade Tiere, die länger im Tierheim bleiben oder besondere Bedürfnisse haben, profitieren von dieser Unterstützung enorm. Patenschaften schenken nicht nur finanzielle Hilfe, sondern zeigen auch, dass diese Tiere nicht vergessen werden.

Das TierQuarTier Wien hofft, dass das Engagement von LORDI auch andere Menschen inspiriert, sich für Tiere in Not einzusetzen. Wer selbst helfen möchte, kann ebenfalls eine Tierpatenschaft übernehmen und damit Tieren ein liebevolles Zuhause auf Zeit ermöglichen.

Weitere Informationen zu Tierpatenschaften gibt es unter: https://www.tierquartier.at/unterstuetzen-sie-uns/tierpatenschaften/

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

Damit Tiere gar nicht erst in Not geraten oder nach einem Entlaufen lange von ihren Besitzer*innen getrennt bleiben, erinnert das TierQuarTier außerdem daran, wie wichtig das Chippen und Registrieren von Haustieren ist. Nur eine korrekt registrierte Kennzeichnung ermöglicht es, entlaufene Tiere rasch ihren Familien zurückzubringen. Immer wieder landen Tiere im TierQuarTier Wien, obwohl sie eigentlich ein Zuhause haben, oft nur deshalb, weil zwar ein Chip vorhanden ist, dieser jedoch nicht registriert wurde.