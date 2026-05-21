Vitanium eröffnet neues Therapiezentrum im PRO Urfahr

Linz/Urfahr (OTS) -

Mit dem Vitanium - Therapiezentrum PRO eröffnet am 1. September 2026 ein neuer interdisziplinärer Therapie- und Gesundheitsstandort im neu entwickelten PRO - Einkaufszentrum in Linz-Urfahr. Bereits ab 25. Juni 2026 ist die Website online, ab diesem Zeitpunkt können erste Termine angefragt und gebucht werden.

Auf rund 435 m² entstehen sieben modern ausgestattete Therapieräume sowie ein großzügiger Bewegungsraum. Zum Angebot zählen zu Beginn Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Osteopathie, klinisch-psychologische Diagnostik für Kinder, Schmerztherapie sowie Regenerationstherapie. Weitere Fachbereiche und Spezialisierungen sollen laufend ergänzt werden.

Alle Leistungen werden durch freiberuflich tätige Wahltherapeutinnen und Wahltherapeuten sowie Ärztinnen und Ärzte erbracht. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen gleichermaßen.

„Mit dem Vitanium Therapiezentrum PRO schaffen wir einen Ort, an dem unterschiedliche therapeutische Fachrichtungen eng zusammenarbeiten können. Unser Ziel ist es, moderne Rahmenbedingungen für Therapeutinnen und Therapeuten zu schaffen und Menschen jeden Alters bestmöglich zu begleiten“, erklärt Geschäftsführerin und Ergotherapeutin Katharina Stellnberger BSc.

Mitgründer Ing. Florian Ortner M.A. ergänzt: „Unser Ziel ist es, ein modernes Therapiezentrum zu etablieren, das Qualität, gute Rahmenbedingungen und interdisziplinäre Zusammenarbeit vereint. Der Standort im PRO bietet dafür ideale Voraussetzungen.“

Unter dem Leitsatz „Raum für Gesundheit“ schafft Vitanium professionelle Rahmenbedingungen für Gesundheitsberufe und ermöglicht Patientinnen und Patienten Zugang zu einem vielseitigen Therapieangebot an einem zentralen Standort.

Aktuell werden zudem noch interessierte freiberufliche Therapeutinnen und Therapeuten gesucht. Interessierte können sich per E-Mail an [email protected] melden.