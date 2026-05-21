25 Jahre höchste Spendensicherheit in Österreich

Wien (OTS) -

Ob Katastrophenhilfe, Sozialprojekte oder Umwelt- und Tierschutz: Die Spendenbereitschaft in Österreich bleibt hoch – laut Spendenbericht 2025 erreichte sie zuletzt sogar einen neuen Höchstwert: 79% der Bevölkerung haben im Vorjahr gespendet. Das Vertrauen der Menschen in gemeinnützige Organisationen und ihre unverzichtbaren gesellschaftlichen Leistungen ist damit ungebrochen. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet seit mittlerweile 25 Jahren das Österreichische Spendengütesiegel. Mit einheitlichen Standards sowie strengen, unabhängigen Kontrollen sorgt es dafür, dass Österreich heute zu den sichersten und transparentesten Spendenländern der Welt zählt.

270 gemeinnützige Organisationen – darunter 80 der 100 größten NPOs des Landes – tragen mittlerweile das Spendengütesiegel und verpflichten sich damit freiwillig zu höchsten Qualitäts- und Transparenzstandards über die ohnehin bereits strikten Kontrollmechanismen des Vereinsgesetzes und der Spendenbegünstigung hinaus. Geprüft werden unter anderem die widmungsgemäße Verwendung der Spendengelder, eine transparente Finanzgebarung sowie wirksame interne Kontrollsysteme. Die jährlichen Kontrollen erfolgen durch unabhängige Wirtschaftsprüfer:innen und Steuerberater:innen.

„ Das Österreichische Spendengütesiegel ist seit 25 Jahren ein entscheidender Vertrauensanker für das Spendenwesen in Österreich. Es schafft Transparenz und Glaubwürdigkeit – und ist damit eine wesentliche Grundlage dafür, dass die Spendenkultur in unserem Land heute auf eine so breite gesellschaftliche Basis bauen kann “, betont Ruth Williams, Geschäftsführerin des Fundraising Verband Austria – Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen, und führt aus:

„ Gerade in Zeiten multipler Krisen ist Vertrauen ein entscheidender Faktor für gesellschaftliches Engagement. Das Spendengütesiegel bietet dafür eine klare Orientierung und macht sichtbar, welche Organisationen höchste Standards bei Transparenz und Mittelverwendung erfüllen. Für mehr als 1,5 Millionen Spendende in Österreich ist das Österreichische Spendengütesiegel ausschlaggebend für die Entscheidung, an welche Organisation sie spenden. “

Beim diesjährigen Spendengütesiegel-Forum unter dem Motto „Gemeinsam Vertrauen Stärken“ am 21. Mai in der Diplomatischen Akademie Wien wird das 25-jährige Jubiläum gemeinsam mit Organisationen, Expert:innen und Partner:innen als Meilenstein für das heimische Spendenwesen gefeiert. Alle Informationen: www.osgs.at