Akquisition des Berliner Auktionshauses AssetOrb: AURENA Group setzt Expansionskurs fort

Berlin/Niklasdorf (OTS) -

Gegründet im Jahr 2012, ist AURENA führend im Versteigern großer Gütermengen in kürzester Zeit und Marktführer in Österreich. Das Unternehmen setzt auf eine eigene High-Performance-Auktionsplattform und agiert mit mehr als 180 Mitarbeitern als zentraler Dienstleister für großvolumige Asset-Liquidationen im deutschsprachigen Raum – etwa bei Insolvenzen, Lageräumungen oder Fuhrpark-Erneuerungen. Mit der Übernahme des Berliner Auktionshauses AssetOrb baut AURENA die Präsenz im deutschen Markt weiter aus.

Deutschland als Kernmarkt in Europa – Buy-&-Build-Strategie wird fortgeführt

Der Akquisition erfolgte bereits im Herbst 2025, kurz nach dem Mehrheitserwerb der AURENA GmbH durch die DRS Investment SE, und markiert den ersten operativen Schritt im Expansionskurs. Andreas Spiegel, Geschäftsführer der DRS Investment SE, erklärt: „Nach unserem Einstieg bei AURENA ist die Übernahme von AssetOrb der logische erste Schritt unserer Internationalisierungsstrategie. Deutschland ist ein Kernmarkt in Europa – gemeinsam mit dem AssetOrb-Team werden wir die Expansion konsequent vorantreiben und unsere führende Plattform für Asset-Liquidationen europaweit ausbauen.“

AssetOrb: Starke Verankerung in Berlin

Die Wurzeln des heutigen Berliner Auktionshauses reichen bis in das Jahr 1954 zurück. Seither etablierte sich das Unternehmen als Partner für Industrie, Banken, Insolvenzverwalter, Stiftungen und die öffentliche Hand. Bekannt ist AssetOrb u.a. für regelmäßige Versteigerungen für Stiftung Warentest sowie die Berliner Wasserwerke. Durch die Übernahme erweitert AURENA das bestehende Bieter- und Auftraggebernetzwerk in Deutschland und baut auf die starke lokale Verankerung von AssetOrb insbesondere in Berlin.

AURENA: Gemeinsames Netzwerk von mehr als 420.000 Bietern

AssetOrb ist bereits vollständig in die AURENA-Auktionsplattform integriert; Bieter können das neue Auktionserlebnis auf aurena.de nahtlos nutzen. Kernvorteile für Auftraggeber sind ein wachsendes Netzwerk mit derzeit mehr als 420.000 Bietern aus über 50 Ländern sowie erhöhte Erlöspotenziale auf einer technologisch führenden Echtzeit-Auktionsplattform. „Für AssetOrb ist der Zusammenschluss mit AURENA ein konsequenter nächster Schritt. Wir verbinden unsere langjährige Marktkenntnis in Berlin und Deutschland mit einer leistungsstarken Plattform und einem internationalen Bieternetzwerk. Davon profitieren vor allem unsere Auftraggeber“, sagt AssetOrb-Geschäftsführer Raik Petzold.

Einzigartiges Leistungspaket für den deutschen Markt

Der Zusammenschluss kombiniert die Technologie- und Prozesskompetenz von AURENA mit der lokalen Marktabdeckung und -expertise von AssetOrb. „AssetOrb ergänzt unser Geschäftsmodell perfekt. Gemeinsam mit unserem voll digitalisierten Auktionsprozess und unserer Erfahrung mit großvolumigen Verwertungen innerhalb kürzester Zeit können wir Auftraggebern und Bietern in Deutschland ein neuartiges Gesamtpaket anbieten“, so AURENA-Geschäftsführer Karl Kühberger.

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