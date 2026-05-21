Österreichische Mezzosopranistin Anja Mittermüller neue Stipendiatin der Bayer stARTacademy

Wien (OTS) -

Die österreichische Mezzosopranistin Anja Mittermüller wird Teil der Bayer stARTacademy. Ab 2027 kooperiert die stARTcademy mit der renommierten Academy of St Martin in the Fields (ASMF), um herausragende musikalische Talente weiterzuentwickeln. Geplant sind Proben und künstlerische Projekte mit der ASMF sowie ein gemeinsames Konzert in Deutschland.

Seit über einem Jahrhundert engagiert sich die Bayer Kultur für kulturelle Teilhabe und Förderung, die stARTacademy wurde 2009 als Talentförderprogramm gebildet.

„Ich freue mich sehr, als Stipendiatin der stARTacademy von Bayer ausgewählt worden zu sein. Diese Förderung bedeutet mir viel, ganz besonders im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Academy of St Martin in the Fields, ein Orchester, das ich schon lange mit großer Begeisterung bewundere“, so Künstlerin Anja Mittermüller.

Eine junge Stimme, die berührt und begeistert

Die aufstrebende Mezzosopranistin Anja Mittermüller erlebt als Erste den einzigartigen Ansatz des neuen Konzeptes in intensiven Proben mit weiteren renommierten Solisten der stARTacademy - darunter Pianist Giorgi Gigashvili und Violinist Guido Sant’Anna. Das Ergebnis wird im Mai 2027 beim stARTfestival zu erleben sein.

Die 2003 in Klosterneuburg geborene österreichische Mezzosopranistin entdeckte ihre Leidenschaft für Oper und klassische Musik bereits im Alter von neun Jahren. Sie studiert derzeit an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Zu ihren jüngsten prestigeträchtige Auszeichnungen zählen, der Wigmore Hall/Bollinger International Song Competition im Jahr 2024 als jüngste Gewinnerin in der Geschichte des Wettbewerbs, der Emmerich Smola Förderpreis beim SWR Young Opera Stars Wettbewerb im Januar 2026 und die Ernennung zur Young Artist 2026 durch die International Classical Music Awards.

In den vergangenen Jahren gab Mittermüller unter anderem Debüts an der Oper Klosterneuburg, sowie im Wiener Konzerthaus. Sie war gemeinsam mit Robert Holl bei Schubertiaden in Dürnstein und zu hören und gastierte an der Seite von Michael Schade und Justus Zeyen bei der Randhartinger Serenade. 2024 sang sie Mozarts Requiem mit dem Tonkünstlerorchester NÖ und debütierte im Wiener Musikverein in Schumanns Der Rose Pilgerfahrt. 2025 folgte ihr Rollendebüt als Tisbe in Rossinis La Cenerentola bei den Bregenzer Festspielen. Im Sommer 2026 wird sie erstmals bei den Salzburger Festspielen auftreten.

Partnerschaft mit der Academy of St Martin in the Fields

2009 hat Bayer Kultur die stARTacademy ins Leben gerufen und blickt seither auf mehr als ein Jahrzehnt erfolgreiche Künstlerförderung zurück. Die stARTacademy fördert junge Talente aus den Disziplinen Musik, Tanz und Film. Bayer Kultur steht den Künstlerinnen und Künstlern bei ihrer individuellen Karriereplanung zur Seite, finanziell und ideell. Damit leisten wir als Kulturabteilung eines Konzerns auch einen Beitrag, der in die Gesellschaft hineinstrahlt.

Für die Weiterentwicklung der stARTacademy konnte Bayer Kultur eines der weltweit renommiertesten Kammerorchester gewinnen: die Academy of St Martin in the Fields (ASMF). Ab 2027 wird das Orchester als strategischer Partner eng in das Förderprogramm eingebunden.

Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf der Entwicklung herausragender junger musikalischer Talente. Dazu gehören Proben und künstlerische Projekte mit der ASMF sowie ein gemeinsames Konzert an einem Bayer-Standort in Deutschland. Darüber hinaus unterstützt die ASMF Bayer Kultur künftig bei der internationalen Suche und Auswahl weiterer Stipendiatinnen und Stipendiaten der stARTacademy.

Die ASMF fördert seit Jahren junge Solistinnen und Solisten in entscheidenden Phasen ihrer Karrieren, unter anderem durch das BBC New Generation Artists-Programm und in enger Partnerschaft zu bedeutenden Musikhochschulen in London. Die Kooperation bietet jungen Kunstschaffenden eine Plattform für Wachstum und internationale Sichtbarkeit.

„Wir freuen uns sehr, mit der Academy of St Martin in the Fields im Rahmen der stARTacademy zusammenzuarbeiten. Ihr Engagement für künstlerische Exzellenz, Zusammenarbeit und die Förderung junger Talente macht sie zum idealen Partner, während wir weiterhin aufstrebende Künstlerinnen und Künstler unterstützen und international kreativen Austausch fördern. Es bedeutet uns viel, diese einzigartige Kooperation gemeinsam mit der außergewöhnlich talentierten Anja Mittermüller zu beginnen“, ergänzt Christoph Böhmke, Leitung stARTfestival Cultural Outreach, Bayer Kultur.

Über die Academy of St Martin in the Fields

Die Academy of St Martin in the Fields zählt zu den besten Orchestern weltweit und ist bekannt für frische, brillante Interpretationen der größten Orchesterwerke. 1958 von Sir Neville Marriner gegründet, hat sie sich zu einer musikalischen internationalen Größe entwickelt – gefeiert für die Freiheit ihrer Musikerinnen und Musiker und mitreißende, inspirierende Aufführungen. Unter Musikdirektor und Weltstar Joshua Bell lebt ihr spielerischer Ansatz, der jedes Orchester-Mitglied einbindet. Er schafft Publikumsnähe und kollaborative Konzerte jenseits klassischer Dirigentenstrukturen. Neben dem Konzertsaal zeigt die ASMF gesellschaftliches Engagement durch Musikprojekte, die Menschen unterstützen sollen. Das Orchester arbeitet seit Langem mit Obdachlosen-Communities und fördert weltweit die Autonomie und Kreativität junger Kunstschaffender.

Über die stARTacademy von Bayer Kultur

Gegründet 2009, ist die stARTacademy das Talentförderprogramm von Bayer Kultur zur Förderung außergewöhnlicher junger Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Film und Bildende Kunst. Das Programm steht für langfristige künstlerische Partnerschaften, Karriereentwicklung und interdisziplinären Austausch. Einzigartig ist der persönliche, nachhaltige Einsatz für den Karriereweg der Kunstschaffenden. Die ausgewählten Talente treten regelmäßig beim bundesweiten stARTfestival und den Leverkusener Jazztagen auf – darunter Alumni wie die Dirigentin Bar Avni, die Sopranistin Fatma Said, der Pianist Giorgi Gigashvili, der Tubist Joshua Williams und der Violinist Guido SantAnna. Neues Mitglied neben Anja Mittermüller (ab 2027) ist der Komponist Josh Alexander.

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission „Health for all, Hunger for none“ möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen – indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern mit rund 88.000 Beschäftigten einen Umsatz von 45,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de.

Über Bayer Austria

Bayer Austria ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Bayer-Konzerns mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das Life-Science Unternehmen beschäftigt in Österreich rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist verantwortlich für Marketing, Vertrieb, klinische Studien sowie technische und medizinische Beratung für Bayer-Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.at.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.com/de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.