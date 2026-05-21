  • 21.05.2026, 08:00:46
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Statement der ACOM zur geplanten Streaming-Abgabe

Wien (OTS) - 

Internationale Streaming- und Technologieplattformen erzielen erhebliche Umsätze mit audiovisuellen Inhalten, Musik, Werbung und Daten. Grundlage dieses Erfolgs sind jedoch immer vor allem die kreativen Leistungen von Urheber:innen, Komponist:innen, Autor:innen und Filmschaffenden. Gerade diese Leistungen werden in der digitalen Wertschöpfungskette bislang jedoch nicht ausreichend abgebildet.

Eine Streaming-Abgabe ist daher ein wichtiger und sachlich gerechtfertigter Schritt, um dieses Ungleichgewicht zu korrigieren. Wer in Österreich mit kulturellen und audiovisuellen Inhalten wirtschaftlich erfolgreich ist, sollte auch einen angemessenen Beitrag zur heimischen Kreativwirtschaft leisten. Es geht dabei nicht um Technologiefeindlichkeit, sondern um faire Rahmenbedingungen in einem Markt, der sich in den vergangenen Jahren stark zugunsten großer Plattformen verschoben hat.

Für Komponist:innen ist diese Frage von zentraler Bedeutung. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil audiovisueller Werke und trägt maßgeblich zu deren Wirkung, Wiedererkennbarkeit und kommerziellem Erfolg bei. Wenn Plattformen von diesen Werken profitieren, muss ein Teil dieser Wertschöpfung auch wieder dorthin zurückfließen, wo Inhalte entstehen: zu den Urheber:innen, in die Produktion neuer Werke und in die kulturelle Vielfalt Österreichs.

Austrian Composers Association- ACOM

Die ACOM ist die Standesvertretung in Österreich wirkender Komponist:innen mit über 700 Mitgliedern.

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Austrian Composers Association
Peter Legat
Telefon: +43 17147233
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.austriancomposers.com/

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