  • 21.05.2026, 06:00:33
  • /
  • OTS0002

Die Philosophin Susanne K. Langer im Fokus

Vom 26. bis 29. Mai 2026 verbindet eine internationale Konferenz an der TU Wien Philosophie, Kunst und Technik.

Wien (OTS) - 

Unter dem Titel „Artistic Angles, Philosophical Circles, Poetic Dots, and Technical Lines“ widmet sich eine viertägige Konferenz dem Werk der US-amerikanischen Philosophin Susanne K. Langer (1895–1985) und seiner Aktualität für gegenwärtige Fragen von Medien, Technik und Gesellschaft.

Ausgerichtet vom Susanne K. Langer Circle in Zusammenarbeit mit dem ATTP Research Unit of Architecture Theory and Philosophy of Technics (Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien) und dem Institut Wiener Kreis (Universität Wien) strukturieren vier thematische Schwerpunkte das Programm aus Plenarvorträgen, Panels und Abendvorträgen, die Langers Beitrag zur Logik, Ästhetik, Philosophie des Geistes und Wissenschaftsphilosophie systematisch erschließen.

Öffentliche Keynotes aus den Disziplinen der künstlerischen Forschung (Salomé Voegelin, Berlin/London), der Philosophiegeschichte (Sander Verhaegh, Tilburg) sowie der Technikphilosophie (Adam Nocek, Phoenix, AZ) kontextualisieren Langers Werk historisch und anwendungsbezogen und zeigen seine Relevanz für aktuelle Debatten. Die Abendvorträge werden von Soundscapes der Musiker*innen Milena Georgieva (Yuzu) und Jakob Schauer umrahmt.

Konferenzleitung Wien: Dr. Lona Gaikis und Prof. Vera Bühlmann (ATTP). Konferenzkomitee: Matthew Ingram, PhD, Dr. Tereza Hadravová, Prof. Christian Grüny und Prof. Randall E. Auxier. Gefördert von der TU Wien (Fakultät für Architektur und Raumplanung), der Universität Wien, der Stadt Wien Kultur sowie dem Verein czirp czirp – experimental and sonic arts.

Salomé Voegelin: Sonic Possible Worlds and the Desire for Philosophical Collaborations Across an Unmeasurable Time

Datum: 26.05.2026, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Kuppelsaal, TU Wien
Karlsplatz 13
1040 Wien
Österreich

URL: https://ar.tuwien.ac.at/Aktuelles/Termine/salome-voegelin-sonic-possible-worlds-and-the-desire-for-philosophical-collaborations-across-an-unmeasurable-time

Sander Verhaegh: Between Two Circles – Langer and the Making of American Analytic Philosophy

Datum: 27.05.2026, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Boecklsaal, TU Wien
Karlsplatz 13
1040 Wien
Österreich

URL: https://ar.tuwien.ac.at/Aktuelles/Termine/sander-verhaegh-between-two-circles-langer-and-the-making-of-american-analytic-philosophy

Adam Nocek: From Computability to Semblance – Susanne K. Langer on Artificial Aesthetics in Biology

Datum: 28.05.2026, 19:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Boecklsaal, TU Wien
Karlsplatz 13
1040 Wien
Österreich

URL: https://ar.tuwien.ac.at/Aktuelles/Termine/adam-nocek-from-computability-to-semblance-susanne-k.-langer-on-artificial-aesthetics-in-biology

Details zur Konferenz

Rückfragen & Kontakt

ATTP Research Unit of Architecture Theory and Philosophy of Technics,
TU Wien
Dr. Lona Gaikis
Telefon: +43 680 40 50 520
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.attp.tuwien.ac.at/project/langer-conference-
2026/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Dienstag, 26.05.2026, 19:00]
[Mittwoch, 27.05.2026, 19:00]
[Donnerstag, 28.05.2026, 19:30]

ATTP Research Unit of Architecture Theory and Philosophy of Technics, Faculty of Architecture and Spatial Planning, TU Wien

Rückfragen & Kontakt

ATTP Research Unit of Architecture Theory and Philosophy of Technics,
TU Wien
Dr. Lona Gaikis
Telefon: +43 680 40 50 520
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.attp.tuwien.ac.at/project/langer-conference-
2026/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright