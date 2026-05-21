Die Philosophin Susanne K. Langer im Fokus

Wien (OTS) -

Unter dem Titel „Artistic Angles, Philosophical Circles, Poetic Dots, and Technical Lines“ widmet sich eine viertägige Konferenz dem Werk der US-amerikanischen Philosophin Susanne K. Langer (1895–1985) und seiner Aktualität für gegenwärtige Fragen von Medien, Technik und Gesellschaft.

Ausgerichtet vom Susanne K. Langer Circle in Zusammenarbeit mit dem ATTP Research Unit of Architecture Theory and Philosophy of Technics (Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien) und dem Institut Wiener Kreis (Universität Wien) strukturieren vier thematische Schwerpunkte das Programm aus Plenarvorträgen, Panels und Abendvorträgen, die Langers Beitrag zur Logik, Ästhetik, Philosophie des Geistes und Wissenschaftsphilosophie systematisch erschließen.

Öffentliche Keynotes aus den Disziplinen der künstlerischen Forschung (Salomé Voegelin, Berlin/London), der Philosophiegeschichte (Sander Verhaegh, Tilburg) sowie der Technikphilosophie (Adam Nocek, Phoenix, AZ) kontextualisieren Langers Werk historisch und anwendungsbezogen und zeigen seine Relevanz für aktuelle Debatten. Die Abendvorträge werden von Soundscapes der Musiker*innen Milena Georgieva (Yuzu) und Jakob Schauer umrahmt.

Konferenzleitung Wien: Dr. Lona Gaikis und Prof. Vera Bühlmann (ATTP). Konferenzkomitee: Matthew Ingram, PhD, Dr. Tereza Hadravová, Prof. Christian Grüny und Prof. Randall E. Auxier. Gefördert von der TU Wien (Fakultät für Architektur und Raumplanung), der Universität Wien, der Stadt Wien Kultur sowie dem Verein czirp czirp – experimental and sonic arts.

Salomé Voegelin: Sonic Possible Worlds and the Desire for Philosophical Collaborations Across an Unmeasurable Time

Datum: 26.05.2026, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Kuppelsaal, TU Wien

Karlsplatz 13

1040 Wien

Österreich

URL: https://ar.tuwien.ac.at/Aktuelles/Termine/salome-voegelin-sonic-possible-worlds-and-the-desire-for-philosophical-collaborations-across-an-unmeasurable-time

Sander Verhaegh: Between Two Circles – Langer and the Making of American Analytic Philosophy

Datum: 27.05.2026, 19:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Boecklsaal, TU Wien

Karlsplatz 13

1040 Wien

Österreich

URL: https://ar.tuwien.ac.at/Aktuelles/Termine/sander-verhaegh-between-two-circles-langer-and-the-making-of-american-analytic-philosophy

Adam Nocek: From Computability to Semblance – Susanne K. Langer on Artificial Aesthetics in Biology

Datum: 28.05.2026, 19:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Boecklsaal, TU Wien

Karlsplatz 13

1040 Wien

Österreich

URL: https://ar.tuwien.ac.at/Aktuelles/Termine/adam-nocek-from-computability-to-semblance-susanne-k.-langer-on-artificial-aesthetics-in-biology