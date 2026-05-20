  • 20.05.2026, 18:14:02
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AfD bei FPÖ-Keyl/FPÖ-Bors: „Stärkung der Zusammenarbeit der patriotischen Kräfte“

Brandenburger AfD-Vize zu Gast in St. Pölten und Tulln

Sankt Pölten (OTS) - 

„Ich bin vom Modell Leopoldi und vom niederösterreichischen Gesamtverkehrskonzept wahrhaftig beeindruckt. Und ich freue mich, dass ich mich mit den Kameraden der FPÖ austauschen kann“, zeigte sich der stellvertretende AfD Brandenburg-Vorsitzende Daniel Freiherr von Lützow nach dem Rundgang in St. Pölten und der Sitzung mit dem Obmann des Verkehrsausschusses des nö. Landtages FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl und FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär LAbg. Andreas Bors begeistert.

„Wir wollen die Zusammenarbeit der patriotischen Kräfte in Europa weiter stärken“, erklärten dazu Keyl und Bors unisono.

Im Anschluss ging es am Mittwoch für die beiden AfD-Politiker Daniel Freiherr von Lützow und Norbert Rescher (Vorsitzender Infrastruktur-Ausschuss Brandenburg) noch zum Empfang in die Nibelungenstadt Tulln an der Donau.

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