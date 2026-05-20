  • 20.05.2026, 16:35:34
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Nur eine Zugfahrt vom Badeglück entfernt

Pfingsten in den Strandbädern in Klagenfurt am Wörthersee genießen

Das Strandbad Klagenfurt ist nicht nur das Wohnzimmer der Klagenfurter:innen, sondern ein Platz der Gemeinschaft und ein Sehnsuchtsort, der seit jeher für Lebensfreude, Urlaub und Erholung steht. Ein Stück Klagenfurt, dem die Menschen mit ihrem Herzen verbunden sind, dem sie oft ihr Leben lang die Treue halten.
Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 

Endlich Sommerstimmung! Laut Prognose zeigt sich das Wetter in Kärnten rund um das Pfingstwochenende von seiner besten Seite. Und so werden die Strandbäder der Stadtwerke Klagenfurt am Wörthersee die Ostbucht wie gewohnt in eine der schönsten Sommeradressen Österreichs verwandeln. Ob traditionsreiches Strandbad Klagenfurt, entspanntes Strandbad Loretto oder naturnahes Strandbad Maiernigg – jedes begeistert mit eigenem Charme und unvergleichlichem Urlaubsgefühl. Pfingsten schon verplant? Kein Problem. Das nächste Wochenende mit strahlendem Sonnenschein in Klagenfurt kommt bestimmt.

Bequeme und rasche Anreise

Dank der neuen Koralmbahn liegt der Wörthersee jetzt noch näher an Graz und Wien. Das bedeutet: Einfach einsteigen, zurücklehnen und schon rückt das Badeglück an einem der schönsten Badeseen Österreichs in greifbare Nähe. Erst am Bahnhof in Klagenfurt angekommen, bringen die Öffis Besucher:innen bequem und unkompliziert mit den Linien 4, C, 10 und 20 zum Badvergnügen.

Pack (nur) die Badehose ein

Keinen Sonnenschirm mit? Lust auf eine bequeme Liege oder eine sportliche Abwechslung? Kein Problem! Eine der wichtigsten Neuerungen im Strandbad Klagenfurt in dieser Saison ist die neue Anlaufstelle für den Badeverleih unweit des Eingangs. Dort erhalten Gäste alles, was einen gelungenen Sommertag noch angenehmer macht: Hier können Sonnenschirme, Liegen, Boccia-Kugeln, Tischtennis-Schläger und Stand-Up-Paddels (SUPs) unkompliziert ausgeliehen werden.

Bequem, schnell und günstig: Online Tickets bereits im Vorfeld kaufen

Wer die Eintrittstickets im Webshop oder am Automaten kauft, badet günstiger: Der Eintritt für Erwachsene kostet 6,90 Euro online bzw. am Automaten und 7,20 Euro an der Kassa. Die Saisonkarte ist online bereits um 87,80 Euro erhältlich. Familien, Kinder, Studierende und Menschen mit Behinderung profitieren zusätzlich von attraktiven Ermäßigungen. Besonders bequem: Die digitale Saisonkarte aus dem Webshop kann direkt in der Smartphone-Wallet gespeichert werden. Tickets unter baeder.stw.at

Tipp: Wer möchte, kann sich sogar eine der berühmten weißen Strandbadhütten tageweise mieten. Auch dies erfolgt online.

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Unternehmenskommunikation
Mag. Ute Zaworka
Telefon: 0463 521 6930
E-Mail: [email protected]
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Vorschau Bild von Ein sommerliches Paradies, in dem sich Gäste jeden Alters wohlfühlen - das Strandbad Klagenfurt. Dank der neuen Koralmbahn ist der Wörthersee jetzt noch näher an Graz und Wien gerückt. Das bedeutet: Einfach einsteigen, zurücklehnen und schon rückt das Badeglück an einem der schönsten Badeseen Österreichs in greifbare Nähe. [Bild, 353.56KB]
Vorschau Bild von Dank der neuen Koralmbahn ist der Wörthersee jetzt noch näher an Graz und Wien gerückt. Das bedeutet: Einfach einsteigen, zurücklehnen und und nur wenige später das Badeglück an einem der schönsten Badeseen Österreichs genießen. [Bild, 2.62MB]

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